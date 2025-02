Die Aufstellung für den 2025 Punk im Park Denver Festival wurde angekündigt und bietet legendäre Punk -Acts schlechte Religion, Nachkommen, Dropkick Murphys, Pennywise, Circle Jerks und mehr.

Das dreitägige Fest, das als „größter Punk in der Parkveranstaltung bis heute“ in Rechnung gestellt wird, findet am 18. bis 20. Juli in den National Western Stockyards in Denver statt. Zu den anderen Akten auf der Aufstellung zählen Streetlight Manifesto, kreischend Wiesel, die Adikte, Propagandhi, die Aquabate, die Out, 7 Sekunden, die Verluste und mehr.

Tickets werden diesen Freitag (28. Februar) um 10 Uhr MT über die offizielle Website des Festivals zum Verkauf angeboten.

„Ich freue mich sehr, Punk im Park im Jahr 2025 zurück nach Denver, Colorado, zu bringen“, erklärte der Festivalproduzent Cameron Collins von Brew Ha Ha Productions. „Denver war schon immer eine unserer Lieblingsstädte, und die Energie und Unterstützung für unsere Veranstaltungen hier waren unglaublich.“

Er fuhr fort: „Die diesjährige Aufstellung ist ohne Zweifel die größte Punkrock -Aufstellung, die wir je zusammengestellt haben – es wird ein absoluter Rager eines Wochenendes!“

Das Festival wird zwei Etappen ohne überlappende festgelegte Zeiten enthalten. Darüber hinaus wird es am Samstag (19. Juli) und am Sonntag (20. Juli) von 12 bis 15 Uhr eine Verkostung von Handwerksbier geben.

Die Denver-Aufstellung folgt den Ankündigungen eines eintägigen Punks in den Parkfestivals in Chandler, Arizona (12. April). San Francisco (3. Mai); und Portland, Oregon (28. Juni). Diese Aufstellungen finden Sie auf der Website Punk in der Park -Website.

Die vollständige Aufstellung für den 2025 Punk im Park Denver Festival ist auf dem Poster unten zu sehen.