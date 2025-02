Paramount+ hat seinen Gewölbe des Klassiker geöffnet MTV Unplugged Episoden. Über 50 Folgen der Live -Performance -Serie wurden dem Streamer neben Dutzenden weiteren Folgen von hinzugefügt VH1 -Geschichtenerzähler Und CMT Crossroads.

Laut einer Pressemitteilung sind viele der Episoden „seit über 20 Jahren nicht mehr verfügbar“. Die Staffeln 1-8 und 10-13, die aus der Staffeln 1-8 und 10-13, die MTV Unplugged Zu den Episoden gehören legendäre Auftritte von Nirvana, Pearl Jam, Paul McCartney, Oasis, Rem, Alanis Morissette, Alice in Ketten und Bob Dylan.

Inzwischen die VH1 -Geschichtenerzähler Die Episoden stammen aus den Staffeln 1-9, 11-13,15 und 16 mit herausragenden Leistungen wie David Bowie, Bruce Springsteen, Tom Petty & The Heartbreakers, Alicia Keys und Elton John.

Siehe die vollständige Liste von mehr als 125 Folgen unten.

MTV Unplugged

Aerosmith (1990)

Alanis Morissette (1999)

Alice in Chains (1996)

Alicia Keys (2005)

Allman Brothers (1990)

Annie Lenox (1992)

Arrested Development (1993)

Babyface & Friends feat. Stevie Wonder, Eric Clapton und K-Ci & Jojo (1997)

Bob Dylan (1994)

Bryan Adams (1997)

Chris Isaak (1995)

Cranberries (1995)

Überfülltes Haus/Tim Finn (1990)

Dashboard Confessional (2002)

Duran Duran (1993)

Elton John (1990)

Elvis Costello (1991)

Eric Clapton (1992)

Hall & Oates (1990)

Hootie & The Blowfish (1996)

Jewel (1997)

John Mellencamp (1992)

KD Lang (1993)

Kiss (1995)

Korn (2007)

Lenny Kravitz (1994)

Live (1995)

Mariah Carey (1992)

Melissa Etheridge (1995)

Neil Young (1990)

Nirvana (1993)

Oasis (1996)

Paul McCartney (1991)

Paul Simon (1992)

Pearl Jam (1992)

Queensryche (1992)

Rem (2001)

Rod Stewart (1993)

Seal (1996)

Shakira (2001)

Shawn Mendes (2017)

Sheryl Crow (1995)

Sinead O’Connor/The Church (1990)

Smithereens/Graham Parker (1990)

Soul Asylum (1993)

Staind (2001)

Sting (1991)

Steintempelpiloten (1994)

The Wallflowers (1997)

Tony Bennett (1994)

Tori Amos (1996)

Uptown Show feat. Jodeci, Pater MC, Mary J. Blige, Christopher Williams und Heavy D (1993)

VH1 -Geschichtenerzähler

Alicia Keys (2012)

Bee Gees (1997)

Billy Joel (1997, 1998)

Black Crowes (1996)

Bruce Springsteen (2005)

Christina Aguilera (2010)

Coldplay (2005)

Zählen von Krähen (1997)

Crosby, Stills, Nash & Young (2000)

Dave Matthews (1999)

Dave Matthews Band (2005)

David Bowie (1999)

Def Leppard 1999)

Ed Sheeran Live (2015)

Elo (2001)

Elton John Live (1997)

Elvis Costello (1996)

Eurythmics (1999)

Foo Fighters (2009)

Goo Goo Dolls (2002)

Grace Potter & The Nocturnals (2012)

Green Day (2005)

Hanson (1998)

Jewel (1999)

Jill Scott (2012)

John Mellencamp (1998)

Johnny Cash & Willie Nelson (1997)

Mary J. Blige (2008)

Melissa Etheridge (1996)

Kein Zweifel (2000)

P! NK (2012)

Paul Simon (1997)

Pete Townshend (2000)

Phil Collins (1997)

Rem (1998)

Ringo Starr (1998)

Rod Stewart (1998)

Sheryl Crow (1998)

Snoop Dogg (2008)

Stevie Nicks (1998)

Sting (1996)

Steintempelpiloten (2000)

Die Küken (2006)

The Pretenders (1999)

Tom Petty & The Heartbreakers (1999)

Tom Waits (1999)

Tony Bennett (1998)

Tori Amos (1999)

Wyclef Jean (1999)

ZZ Top (2009)

CMT Crossroads

Black Pumas & Mickey Guyton (2022)

Boyz II Men & Brett Young (2019)

Brooks & Dunn und Freunde feat. Luke Combs, Brett Young, Midland, Cody Johnson, Jon Pardi und Brandon Lancaster (2019)

Billiger Trick & Jennifer Nettles (2016)

Gavin DeGraw & Chris Young (2019)

Halsey & Kelsea Ballerini (2020)

John Legend & Lee Ann Womack (2014)

John Mellencamp & Darius Rucker (2017)

Kid Rock & Hank Williams, Jr. (2002)

Leann Rimes & Friends feat. Carly Pearce, Ashley McBryde, Mickey Guyton und Brandy Clark (2021)

Lindsey Buckingham & Little Big Town (2006)

Lynyrd Skynyrd & Brantley Gilbert (2015)

Lynyrd Skynyrd & Montgomery Gentry (2004)

Melissa Etheridge & Dolly Parton (2003)

Nathaniel Rateliff & Margo Preis (2021)

Nelly & Friends feat. Kane Brown, Florida Georgia Line, Blanco Brown und Breland (2021)

Nick Jonas & Thomas Rhett (2016)

Onerepublic & Dierks Bentley (2014)

Randy Travis & The Avett Brothers (2012)

Sheryl Crow & Friends feat. Chris Stapleton, Joe Walsh, Bonnie Raitt, Emmylou Harris, Lucius und More (2019)

Sheryl Crow & Willie Nelson (2002)

Stevie Nicks & Lady A (2013)

Sting & Vince Gill (2011)

The Doobie Brothers & Luke Bryan (2011)

Willie Nelson & Friends feat. Neil Young, Jack White, Sheryl Crow, Leon Russell, Ashley Monroe, Norah Jones und Jamey Johnson (2013)