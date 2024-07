Regisseur Rob Reiner hat ein Update zur lang erwarteten Fortsetzung der legendären Mockumentary von 1984 vorgelegt Das ist Spinal Tapund verriet, dass er mit der Veröffentlichung des Films im Frühjahr oder Sommer nächsten Jahres rechnet.

Reiner ist als Regisseur der eigentlichen Fortsetzung zurückgekehrt, Lumbalpunktion IIund als fiktiver Regisseur Marty DiBergi im Film. In der Fortsetzung sind auch die drei Kernmitglieder von Spinal Tap zu sehen, die erneut von Christopher Guest (als Nigel Tufnel), Michael McKean (als David St. Hubbins) und Harry Shearer (als Derek Smalls) gespielt werden, sowie die Rückkehr von Nebenfiguren, die unter anderem von Fran Drescher und Paul Shaffer dargestellt werden.

In einem neuen Interview mit Deadline gab Reiner das neueste Update zur Fortsetzung und sagte, dass die Dreharbeiten derzeit in New Orleans abgeschlossen würden.

„Es läuft gut“, verriet Reiner. „Unsere erste Vorführung für unsere Familie und Freunde wird wahrscheinlich im August sein, und irgendwann im September werden wir anfangen, den Film den Verleihern zu zeigen, und wir hoffen, dass wir ihn irgendwann im späten Frühjahr oder frühen Sommer nächsten Jahres herausbringen können.“

Er erwähnte auch einige der bereits gemeldeten Cameo-Auftritte großer Namen, die im Film auftreten werden, und sagte: „Wir haben alle zusammengebracht und ein paar Überraschungsgäste hinzugefügt. Wir haben Paul McCartney, Elton John und Garth Brooks. Es macht Spaß.“

Zu den weiteren Musikern, die in der Fortsetzung auftreten sollen, gehören Chad Smith von den Red Hot Chili Peppers und Lars Ulrich von Metallica.

Im selben Interview mit Deadline sprach Reiner über seine kürzliche Emmy-Nominierung für seinen Dokumentarfilm über seinen guten Freund Albert Brooks. „Es ist eine totale Überraschung“, sagte er über die Nominierung, „vor allem, weil ich noch nie einen real Dokumentarfilm. Der einzige, den ich gemacht habe, war ein Fake – Lumbalpunktion. Es ist so lustig, auf diese Weise erkannt zu werden.“

Vor einigen Jahren, Folge war geehrt, dass Marty DiBergi Jr. eine Liste der 11 lustigsten Momente aus Das ist Spinal Tap. Holen Sie sich an diesem Ort eine Kopie des Originalfilms auf Blu-Ray oder DVD.