Wenn Sie noch nie HBOs Gefolgedie Prämisse ist nicht allzu kompliziert: Da ist dieser aufstrebende Filmstar namens Vincent Chase (Adrian Grenier), den seine Freunde auch „Vinny“, „Vince“ und „Vin“ nennen. Und oh, hat er wirklich Freunde: Neben all seinen Cameos ist er immer von seinem Gefolge umgeben, bestehend aus seinem besten Freund aus Kindertagen und Manager Eric/„E“ (Kevin Connolly), seinem Halbbruder Johnny Drama (Kevin Dillon) und seinem besten Freund zweiten Grades Turtle (Jerry Ferrera). Wären die Jungs die Teenage Mutant Ninja Turtles, wäre Vince Leonardo, E Donatello, Drama Raphael und Turtle Michelangelo. Superagent Ari (Jeremy Piven) ist natürlich April O’Neal.

Zu den Höhepunkten von Vincent Chases Karriere im Laufe von acht Staffeln zählen die Hauptrolle in James Camerons Interpretation von Aquaman und bekam die Rolle des Nick in Martin Scorseses Adaption von Der große Gatsby. Aber Vinny musste auch echte Tiefpunkte durchleben, etwa die Hauptrolle in einem von der Kritik verrissenen Biopic über Pablo Escobar und einen Aufenthalt in einer Entzugsklinik nach einer kurzen Affäre mit dem Pornostar Sasha Grey.

Die oben genannten Prominenten (außer Pablo Escobar) erscheinen tatsächlich in Gefolgeunter so viele andere. Weit über hundert Berühmtheiten spielten während der Laufzeit der Show bis zu einem gewissen Grad sich selbst – manchmal tauchten sie auf, um als weniger als geschmacklose Versionen ihrer selbst dargestellt zu werden. Manchmal tauchten sie nur auf, um dafür gefeiert zu werden, dass sie coole Typen oder Frauen sind. Das waren die am wenigsten interessant.

Somit handelt es sich um ein Ranking, das sich streng auf die Serie beschränkt, die jetzt ihr 20-jähriges Jubiläum feiert, und nicht auf die Filmfortsetzung von 2015. Während der öffentliche Status einer Berühmtheit ab 2024 ein Faktor für ihre Platzierung hier war (es gibt eine viel von „abgesagten“ Männern auf dieser Liste), wichtiger war das Ausmaß, in dem sie sich bemühten, ihr eigenes Image zu optimieren, insbesondere, wenn es in direktem Widerspruch zu dem stand, wie wir sie im wirklichen Leben kennen.

Gefolge ist mehr als eine Chronik von Ruhm und Reichtum innerhalb der Stadtgrenzen von Los Angeles – es ist auch eine faszinierende Zeitkapsel Hollywoods mit all seinen Eigenheiten, die wilde Trends aus den Jahren 2004 bis 2011 für spätere Generationen zum Grübeln bewahrt und vielleicht auch kleine Teile der Zukunft vorhersagt, die so viel über die Gegenwart aussagen. Meiner Meinung nach jedenfalls.

Als ich kürzlich einem Freund gegenüber erwähnte, dass ich mir HBOs GefolgeIhre Antwort war: „Bist du nicht stets erneut ansehen Gefolge?” Und in gewisser Weise bin ich das auch. Der Versuch zu erklären, warum die manchmal krass, manchmal nihilistische Hollywood-Dramedy des Schöpfers Doug Ellin meine Psyche so sehr beeinflusst, ist schwer zu erklären, abgesehen von dieser einen Tatsache: Gefolge ist letztlich eine Show über die unzerbrechlichen Bande der Familie, soweit das Konzept zwischen vier heterosexuellen Männern existiert, die Frauen größtenteils als Objekte behandeln und immer eine „No Homo“-Haltung ausstrahlen. Alles stets funktioniert für die Jungs, am Ende, was es zu einem unglaublich beruhigenden Binge macht. Diese Liste rangiert alle GefolgeDie Cameo-Auftritte von Prominenten sind für mich zumindest eine Möglichkeit, meine jahrelange tiefe Zuneigung zur Serie zum Ausdruck zu bringen und gleichzeitig die Gelegenheit zu bekommen, darauf hinzuweisen, wie toxisch sie an manchen Stellen sein kann.

Um das Titellied zu zitieren: „Oh yeahhhHHHHHHH! Oh yeahhhHHHHHHH!“

Gefolge wird jetzt auf Max und VOD über Apple TV+ und Prime Video gestreamt.