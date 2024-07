Die dunkle Satire von Prime Video Die jungen hat eine Inhaltswarnung für das Finale der vierten Staffel herausgegeben, eine Episode mit dem ursprünglichen Titel „Assassination Run“, nach dem versuchten Attentat auf den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump am vergangenen Wochenende.

„Diese Folge enthält Szenen fiktiver politischer Gewalt“, heißt es in der Erklärung. „Jegliche Ähnlichkeiten mit jüngsten Ereignissen sind rein zufällig und unbeabsichtigt. Prime Video, Amazon MGM Studios, Sony Pictures Television und die Produzenten von Die jungen lehnen Sie jede Art realer Gewalt aufs Schärfste ab.“

Die Episode trägt jetzt den Titel „Finale der vierten Staffel“ und die Beschreibung lautet: „Aufruf an alle Patrioten! Wir werden nicht zulassen, dass diese gestohlene Wahl morgen bestätigt wird! Wir müssen Bob Singers aufgeweckte Anti-Supe-Agenda stoppen! BEREITET EUCH AUF DEN KRIEG VOR!“

Die jungen spielt in einem Universum, in dem Superhelden verehrt und einflussreich sind und als Filmstars und politische Werte leben. Der Bösewicht der letzten vier Teile der Serie, Homelander, ist eine übertrieben patriotische Figur in Rot, Weiß und Blau, die jeden eliminiert, der seinen Weg kreuzt, während sie sich hinter einem strahlenden Lächeln versteckt.

Im Jahr 2022 bestätigte Showrunner Eric Kripke, dass Homelander schon immer „ein Trump-Analogon“ gewesen sei, zum Leidwesen rechter Fans, die den Sinn der Show völlig verfehlt hatten. Wie unsere eigene Liz Shannon Miller in ihrer Rezension dieser letzten Staffel schrieb: Die jungen‘ Die Autoren neigten sogar noch stärker zum politischen Kommentar.

Ohne zu viel zu verraten: In Staffel 4 lief es auf ein Attentat auf den designierten Präsidenten Singer hinaus, das Finale orientierte sich jedoch eher an dem Angriff auf das Kapitol am 6. Januar.

Alle vier Jahreszeiten von Die jungen werden jetzt auf Amazon Prime Video gestreamt.