Minnie Driver spricht mit Kyle Meredith über ihre Darstellung von Königin Elizabeth I. in der Starz-Serie Die Schlangenkönigin. Hören Sie sich das Gespräch oben oder überall dort an, wo Sie Ihre Podcasts erhalten.

Die Schauspielerin spricht darüber, warum sie The Virgin Queen als „Frau mit Gelüsten“ sieht, welche faktischen Freiheiten sich die Show nimmt und wie sie eine „Rock’n’Roll-Version“ der historischen Figur erschafft. Apropos Musik: Driver verrät, mit welchen Liedern sie sich in ihre Rolle hineinversetzt hat, ihre Pläne für ihr viertes Album (ihre letzte LP ist ein Jahrzehnt her) und wie es war, als Chris Martin ihr bei einer Coldplay-Show kürzlich „Sparks“ widmete.

Hören Sie sich Minnie Drivers Chat an über Die Schlangenkönigin und mehr in der neuen Folge, oder sieh sie dir unten auf YouTube an. Bleibe über alle aktuellen Folgen auf dem Laufenden, indem du Kyle Meredith mit … auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform; sehen Sie sich außerdem alle Serien im Consequence Podcast Network an.