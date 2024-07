Der Film von 1981 Zeitbanditen ist merkwürdig: Obwohl es sich offiziell nicht um ein Monty-Python-Projekt handelt, ist die Stimme der legendären britischen Comedy-Truppe im Drehbuch und in der Regie zu spüren, da die Python-Mitglieder Michael Palin und Terry Gilliam das Drehbuch gemeinsam geschrieben haben und Gilliam Regie führte. Glücklicherweise waren Taika Waititi und Jemaine Clement, zwei der Macher hinter der neuen Serienadaption des Originalfilms für Apple TV+, nicht eingeschüchtert, diese Aufgabe zu übernehmen – angesichts des Einflusses, den Python bereits als Komiker auf sie hatte.

Dank ihrer früheren Zusammenarbeit bei Projekten wie der Originalverfilmung von Was wir im Schatten tunWaititi und Clement haben ein ziemlich klares komödiantisches Gespür. Aber wie Waititi erzählt Folge„Ich denke, unser Sinn für Komik und Humor wurde in vielerlei Hinsicht in erster Linie von Monty Python und Terry Gilliam beeinflusst. Wir hatten viele Einflüsse, als wir aufwuchsen und unseren Sinn für Komik entwickelten, aber es ist fast so, als hätten sie dabei geholfen, das hier zu erschaffen.“

Clement fügt hinzu: „Wir werden nie genau an die gleichen Dinge denken. Wir werden an die Dinge denken, die uns einfallen. Aber wir versuchen, es Gilliam-artig oder Python-artig zu machen – obwohl es unsere Version davon sein wird.“

Dieses neue Zeitbanditen zeigt Lisa Kudrow als Anführerin einer Bande von Zeitreisenden, die auf der Suche nach Dingen, die sie stehlen können, durch das Kontinuum reisen. Ihre Mission ändert sich jedoch leicht durch die Hinzunahme des 10-jährigen Kevin (Kal-El Tuck), eines Geschichtsfans, sowie durch die Bedrohung durch eine Apokalypse aufgrund zweier übernatürlicher Bedrohungen: Das Höchste Wesen (gespielt von Waititi) und Das Falsche (gespielt von Clement).

Ursprünglich war geplant, nicht war, dass die Co-Creators in der Serie auftauchen. „Wir hatten nicht die Absicht, irgendeine Rolle zu spielen. Und das ist etwas Neues für mich, denn ich zwänge mich in so ziemlich alles hinein, was ich tue“, lacht Waititi. (Er hat seine Position dazu tatsächlich klar gemacht gegenüber Folge letzten Herbst, als er über seine eigene Besetzung für 2023 sprach Das nächste Tor gewinnt.)

Doch laut Clement kam die Idee „sehr spät“ im Entwicklungsprozess auf. „Wir hatten Grace Jones und Ian McKellan oder einfach diese verschiedenen Gruppen von Leuten im Sinn“, sagt Clement. „Aber es war logistisch nicht möglich, Leute dazu zu bringen, in Neuseeland zu bleiben, um über sechs Monate hinweg fünf Stunden lang zu drehen. Also war es sinnvoll, dass wir es waren.“