Frankie Muniz hat den nächsten großen Schritt in seiner professionellen Rennkarriere gemacht, indem er sich als Vollzeitfahrer für die NASCAR Craftsman Truck Series 2025 verpflichtet hat.

Der Malcolm mittendrin Star wird den F-150 Nr. 33 für Reaume Brothers Racing fahren, gab das Team am Dienstag bekannt. Muniz, der seine Profikarriere im Jahr 2006 begann, nahm letztes Jahr hauptberuflich an der unteren ARCA Menards Series teil und fuhr auch begrenzte Rennen in der Xfinity Series (eine Klasse über Trucks).

Für Uneingeweihte: Die Truck Series rangiert über der ARCA Series als eine der drei besten nationalen NASCAR-Serien. Muniz hat im Jahr 2024 bereits an zwei Trucks-Rennen teilgenommen, sein bestes Ergebnis war der 29. Platz in Kansas am 27. September.

„Ich möchte, dass die Leute wissen, dass ich diesem Thema buchstäblich mein Leben gewidmet habe“, sagte Muniz MENSCHEN. „Ich liebe es. Wenn ich nicht im Rennwagen sitze, denke ich darüber nach, im Rennwagen zu sitzen. Ich trainiere, ich bin im Simulator bei Ford (und schaue mir vergangene Rennen auf den Rennstrecken an … Ich werde einfach so gut wie möglich vorbereitet sein.“

Nach dem vierten Platz in der Saisonwertung der ARCA-Serie im Jahr 2023 scheint Muniz bereit zu sein, auf der nächsten Ebene für noch mehr Furore zu sorgen. Sein nächstes Trucks-Rennen findet am Samstag in Miami statt.