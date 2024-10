Irgendwann Venom: Der letzte Tanzwird erwähnt, dass es etwa ein Jahr her ist, seit sich der unglückliche Investigativjournalist Eddie Brock (Tom Hardy) und der außerirdische Symbiont Venom (gesprochen von Tom Hardy) zum ersten Mal trafen. Das ist ziemlich verrückt, wenn man bedenkt, wie viel und so wenig gleichzeitig in diesem blöden Ableger der Serie passiert zu sein scheint Spider-Man Universum. Als Eddie im ersten Film in dieses Hummerbecken kletterte, hätten wir jemals ahnen können, dass dort ein Hummerbecken sein würde? Gift 3? Wahrscheinlich nicht. Und doch sind wir hier.

Als Autorin und Regisseurin fungiert Kelly Marcel, die bereits an den Drehbüchern für die ersten beiden mitgearbeitet hat Gift Filme, zusätzlich zum Schreiben Mr. Banks retten und das erste Fünfzig Graustufen Film, der ihr eine der wilderen Filmografien Hollywoods beschert. Hier arbeitet Marcel hart daran, viele bewegende Teile unter einen Hut zu bringen, was vielleicht der Grund dafür ist, dass dies ein Film ist, in dem jede Zeile des Dialogs so geschrieben ist, dass sie die größtmögliche Menge an Informationen enthält, wobei auf Subtilität und Untertext bei Szenen verzichtet wird, in denen die Charaktere aussteigen Informationen über ihre Hintergrundgeschichte fast zufällig.

Ein Teil dieser Darstellung ist notwendig, weil der dritte Gift Der Film kennt keine Gnade für diejenigen, deren Erinnerungen an Venom: Let There Be Carnage könnte unscharf sein und ein paar bemerkenswerte Handlungspunkte aufgreifen. Dazu gehört das multiversale Hin und Her, das am Ende des vorherigen Films aufgebaut wurde (sowie Hardys Cameo-Auftritt in Spider-Man: Kein Weg nach Hause), abgetan mit einem Witz über multiversalen Unsinn, der sich wahrscheinlich etwas lustiger angefühlt hätte, wenn ihm ähnliche Nebenbemerkungen vorangegangen wären Deadpool und Wolverine.

Ebenfalls von Bedeutung ist der vermeintliche Tod von Detective Patrick Mulligan (Stephen Graham), der das Chaos überlebt hat Gift 2 indem er Gastgeber eines anderen Symbionten wird; Ich erwähne es hier nur, weil der Film es wie eine halbgroße Sache zu behandeln scheint, da der Schlüssel zur Handlung darin besteht, dass Eddie aufgrund seiner Verbindung zu Venom vor mehreren Wesen auf der Flucht ist. Aber schauen wir überhaupt zu? Gift Film für die Handlung? Denn das scheint nicht wirklich der Sinn von ihnen zu sein – das Gift Filme funktionieren am besten als Übertragungssystem für Tom Hardy, da sie auf manchmal CGI-erweiterte Weise sehr seltsam sind.

Und zum Glück gibt es hier einiges davon, denn Eddie und Venom spielen ihren Doppelakt auf der Straße, während sie von einem außerirdischen Krabbenmonster gejagt werden – einem außerirdischen Krabbenmonster, das so unzerstörbar ist, dass Kampfszenen, in denen es zu sehen ist, ehrlich gesagt etwas langweilig werden. (Es ist jedoch irgendwie cool zu sehen, wie das Blut aus dem Hinterkopf des Monsters spritzt, wenn sein holzschnitzelartiges Maul einen menschlichen Körper verschlingt.) Warum jagt ein außerirdisches Krabbenmonster Venom? Weil Venom einen Kodex in sich trägt, einen Schlüssel, der das Gefängnis mit Knull (Andy Serkis) öffnen könnte, dem außergewöhnlich mächtigen interdimensionalen Bösewicht, der ursprünglich die Symbiontenrasse erschaffen hat …

Ungefähr bei der ersten Verwendung des Wortes „Kodex“ fühlte sich dieser Film wirklich wie ein an Transformatoren Film, das heißt, die Handlung fühlte sich übermäßig kompliziert an, da rannten viele Militärs herum und brüllten Sachen, und trotz des Schicksals der Welt, das auf dem Spiel stand, schien das Schicksal der Welt keine Rolle zu spielen viel.

Vielleicht liegt es daran, dass das oben erwähnte außerirdische Krabbenmonster, das den Kodex jagt, den Kodex in Venom erst spüren kann, wenn er sich vollständig in seinen vollständigen Venom-Zustand verwandelt. Die einfache Lösung wäre also, dass Venom es tut nicht Er kann sich jederzeit vollständig in seinen vollständigen Giftzustand verwandeln und so die Sicherheit der Menschheit gewährleisten. Doch stattdessen beschließt Venom, ein wenig weiterzuleben, also geht er voll auf Venom ein, damit er mit der stets verführerischen Mrs. Chen (Peggy Lu) zum A*Teens-Cover von ABBAs „Dancing Queen“ tanzen kann. Macht das irgendeinen Sinn? Absolut nicht. Ist das das Dümmste, was in diesem Film passiert? Absolut nicht.

Die Besetzung besteht fast ausschließlich aus Leuten von den britischen Inseln, die Amerikaner spielen (die einzigen beiden Amerikaner in der Besetzung sind Peggy Lu und Alanna Ubach), obwohl der Akzent nicht so schlecht ist. Juno Temple spielt einen Wissenschaftler, der Symbioten erforschen möchte (und zu diesem Zweck eine beeindruckende Sammlung anderer Nicht-Venom-Symbioten zusammengetragen hat), während Chiwetel Ejiofor einen General spielt, der die Bedrohung eindämmen will; Beide Charaktere sind in den Comics verwurzelt, aber ihre Präsenz ist für den Gelegenheitsfan in keiner Weise aufregend.

In der Zwischenzeit scheint Hardy wieder einmal richtig Freude daran zu haben, herauszufinden, was für eine seltsame Leistung er in einem vermeintlich Mainstream-Comicfilm erbringen kann; desto mehr Der letzte Tanz Je mehr man davon ausgeht, dass die Verbindung zwischen Eddie und Venom eine verdrehte Romanze ist, desto lustiger ist sie.

Deshalb ist es ein bisschen schade, dass dies theoretisch das Finale von Tom Hardy sein soll Gift Film, aber wer weiß, ob das so ist Genau genommen der Fall sein. Immerhin ist die Gift Die Filme sind die einzigen Sony-Filme ohne Spider-Man-Hauptdarsteller, die eine gute Rendite für das Geld darstellen, das das Studio für die Rechte an der Galerie des Webslingers und seiner Schurken ausgegeben hat. Es ist also nicht unbedingt ein Schock, selbst wenn es sich um einen Film handelt Der letzte Tanzder Dritte Gift fühlt sich eigentlich nicht wie eine Schlussfolgerung an. Tatsächlich hat der Film trotz einer leichten Verspottung von Thanos den Mut, den Aufstieg eines neuen Thanos-ähnlichen Megaschurken zu versprechen.

Aber vielleicht wird dieser Megaschurke ein Problem sein, das von unseren Freunden Dr. Michael Morbius und Madame Web und The Vulture gelöst werden muss. Wer weiß, vielleicht mischt sich dieser Kraven-Typ auch ein. Es ist alles nur noch eine umständlichere Fummelei seitens Sony, ein eigenes MCU-Äquivalent zu entwickeln; Zumindest dieses Mal handelt es sich um einen Film, dem es nicht an Mängeln mangelt, der aber oft recht unterhaltsam anzusehen ist. Manchmal lacht man über den Film, nicht mit ihm. Aber es gibt jede Menge Lacher, egal was passiert.

Venom: Der letzte Tanz kommt am Freitag, den 25. Oktober in die Kinos.