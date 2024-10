Das Sonic Temple Art + Music Festival hat sein komplettes Line-up für 2025 vorgestellt, angeführt von Metallica (an zwei Abenden), Linkin Park und Korn.

Das jährliche Hardrock- und Metal-Treffen findet vom 8. bis 11. Mai im Historic Crew Stadium in Columbus, Ohio, statt. Wie bereits berichtet, stellten die Organisatoren des Festivals bereits im September Metallica, Rob Zombie und Alice in Chains als erste Acts von Sonic Temple vor und enthüllten schließlich in täglichen Social-Media-Beiträgen insgesamt 41 Künstler. Nun wurden alle Bands für das viertägige Festival bekannt gegeben, sodass das Line-up auf über 100 Acts anwächst.

Am Eröffnungsdonnerstag des Festivals (8. Mai) wird Korn als Headliner auftreten, außerdem finden an diesem Tag Auftritte von Bad Omens, Three Days Grace (mit Originalsänger Adam Gontier), Killswitch Engage, Jinjer und Ministry statt.

Am Freitagabend (9. Mai) wird es den ersten von zwei Headliner-Slots von Metallica geben, wenn die Thrash-Legenden ihr aus zwei Shows bestehendes „No Repeat Weekend“-Format ins Sonic Temple bringen. Am Freitag gibt es unter anderem auch Sets von Rob Zombie, Alice Cooper, Mastodon, Cannibal Corpse, Deafheaven, Suicidal Tendencies, Hatebreed und einem wiedervereinigten Acid Bath.

Am Samstag (10. Mai) wird ein wiedervereinigtes Linkin Park mit Emily Armstrong als Sängerin nach Sets von Incubus, I Prevail und Trivium als Headliner auftreten. Bullet for My Valentine, Jimmy Eat World, Underoath und ein wiedervereinigtes Crossfade stehen ebenfalls im Mittelpunkt des Tagesprogramms.

Der Sonntag (11. Mai) schließlich steht im Zeichen von Metallica, die ein völlig anderes Set als am Freitag spielen werden. Zu den weiteren bemerkenswerten Acts, die am letzten Tag auftreten, gehören Alice in Chains, Arch Enemy, GWAR und ein wiedervereinigtes Power Trip.

Tickets für Sonic Temple 2025, einschließlich GA- und VIP-Pässen, sind jetzt im Verkauf.

„Wir freuen uns, unseren Fans endlich das komplette Line-up zu enthüllen! Es hat Jahre gedauert, zwei Nächte Metallica ins Sonic Temple zu bringen, und wir freuen uns, es Wirklichkeit werden zu lassen“, sagte Festveranstalter Danny Wimmer in einer Pressemitteilung. „Mit über 100 Bands, darunter die Kraftpakete Korn, Bad Omens und Incubus, sowie der mit Spannung erwarteten Rückkehr von Linkin Park und der Wiedervereinigung von Three Days Grace mit Adam Gontier wird 2025 ein unvergessliches Jahr. Wir können es kaum erwarten, alle im Sonic Temple zu sehen!“

Adam Gontier von Three Days Grace fügte hinzu: „Ich könnte nicht aufgeregter sein, nicht nur wieder mit dem Rest der Band zusammen zu sein, sondern auch, dass Three Days Grace bei unserem ersten Festivalauftritt all unseren Freunden und großartigen Bands im Sonic Temple beitritt.“ Es wird ein ganz besonderer Abend.“

Schauen Sie sich unten das vollständige Poster zum Line-up für 2025 an.