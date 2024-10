Hören Sie über: Apple Podcasts | Spotify | Amazon-Podcasts | Weitere Plattformen

Die Besetzung von Schrumpfung ist für Staffel 2 zurück auf Apple TV+ und Kyle Meredith hat sich mit mehreren wichtigen Mitgliedern zusammengesetzt, um die Entwicklung ihrer Charaktere und die Bedeutung der Themen der Serie zu besprechen. Die Besetzung, darunter Christa Miller, Jessica Williams, Luke Tennie, Lukita Maxwell, Ted McGinley und Michael Urie, bringt eine Balance aus Humor und Herz in ihre Auftritte. Hören Sie sich Ihre Podcasts oben an oder wo auch immer Sie sie bekommen.

Mit Bill Lawrence (Schöpfer von Peelings, Cougar Town, Ted Lasso) führt die Anklage an und taucht in Staffel 2 tiefer in Trauer und Vergebung ein, behält aber dennoch ihre scharfe komödiantische Note bei. „Wir wussten, dass es in der ersten Staffel um Trauer ging und in der zweiten um Vergebung“, verrät Lawrence und deutet an, wie die Serie weiterhin durch komplexe emotionale Landschaften navigieren wird.

Musik spielt eine entscheidende Rolle bei der Tonangabe Schrumpfungmit Christa Miller an der Spitze der Auswahl vieler Titel. Sie erklärt: „Ich liebe es, durch die Show neue Künstler vorzustellen. Wir versuchen, nicht zu viele Klassiker zu verwenden, es sei denn, sie passen wirklich zur Szene.“ Diese frische Herangehensweise an den Soundtrack trägt dazu bei, die einzigartige Atmosphäre der Show zu schaffen. Miller zitiert Angie McMahons Loslassen und The Strokes‘ Schlechte Entscheidungen als Höhepunkte, die in entscheidenden Momenten einen emotionalen Nerv trafen. Bill Lawrence fügt außerdem hinzu: „Die Musik muss intellektuell sein und die menschliche Verfassung widerspiegeln, insbesondere angesichts des Schwerpunkts der Show auf Therapie.“ Die Besetzung befasst sich auch mit der Frage, welche Rolle Musik in ihrem eigenen Leben spielt. Von Jessica Williams‘ Liebe zu Rilo Kiley bis hin zu Tennies Wertschätzung für Vulfpeck ist klar, dass Musik ihnen hilft, sich mit den Rollen, die sie spielen, zu verbinden.

Williams, die Gabby spielt, spricht über die Mischung aus Drehbuchtexten und Improvisation, die das komödiantische Timing der Serie so mühelos macht. „Seit der zweiten Staffel kannten wir die Rhythmen des anderen wirklich. Es hat ein oder zwei Szenen gedauert, aber dann waren wir wieder voll im Trend“, erklärt sie und hebt die organische Chemie hervor, die sich zwischen den Schauspielern entwickelt hat. In ähnlicher Weise erzählt Luke Tennie (Shaun), wie seine Figur der Serie mehr Gewicht verleiht und die komödiantischeren Momente oft mit emotionaler Intensität untermauert: „Ich weiß, warum Shaun da ist. Seine Anwesenheit bringt vielleicht nicht immer etwas zum Lachen, aber sie bringt Ausgewogenheit in die Geschichte.“

Hören Sie sich die Besetzung von an Schrumpfung Sprechen Sie über Staffel 2, Musik, und mehr in der neuen Folge oben oder indem Sie sich die Videos unten ansehen. Bleiben Sie über die neuesten Folgen auf dem Laufenden, indem Sie folgen Kyle Meredith mit… auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform; Schauen Sie sich außerdem alle Serien im Consequence Podcast Network an.

Beobachten Sie die Schrumpfung Trailer zur zweiten Staffel unten: