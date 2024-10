Für Airbnbs neueste Ausgabe der neuen „Icons“-Reihe von Ferienhäusern zum Thema Film können Sie es jetzt wie Beetlejuice machen und das unheimliche Zuhause von Delia Deetz aus dem gleichnamigen Film heimsuchen.

Die in Hillsborough Township, New Jersey, gelegene Auflistung (die vom fiktiven Deetz veröffentlicht wurde) zeigt eine Reihe von Räumen, in denen verschiedene Szenen aus Tim Burtons Klassiker von 1988 sorgfältig nachgebildet sind. Besucher können Deetz‘ Kunst bestaunen, eine Reise ins Jenseits unternehmen und Charaktere aus dem Film treffen. Es gibt auch interaktive Aktivitäten, darunter „den allerersten Kunstkurs aus dem Jenseits“ und ein Festmahl „avantgardistischer Häppchen“. Die vollständigen Details der Auflistung finden Sie hier.

Trotz aller verlockend gruseligen Attraktionen ist es den Fans leider nicht möglich, in der Ausstellung zu übernachten. Stattdessen übernachten die Gäste an einem nahegelegenen Ort. Wer teilnehmen möchte, kann über die Airbnb-App eine Buchung anfordern. Anfragen sind kostenlos und bleiben bis zum 5. November geöffnet.

Der Beetlejuice Ausgabe von „Icons“ ist nur das neueste Popkultur-Projekt von Airbnb. Zuvor haben sie das schwimmende Haus nachgebaut Hochdas „X Mansion“ aus der Marvel-Animationsserie X-Men ’97und Princes Zuhause von Lila Regen. Darüber hinaus war in den Vorläuferversionen der Serie Shreks Sumpf zu sehen, das Herrenhaus aus Der Prinz von Bel-Airdie Kneipe von Ted Lassound sogar die letzte Blockbuster-Videothek der Welt.

Bemerkenswerterweise sind auf dem Dienst auch Einträge von Drittanbietern aufgetaucht, die auf Prominente ausgerichtet sind, darunter das American Football House, ein früher Veranstaltungsort der Beatles, und Jeff Buckleys Haus in Memphis.

Schauen Sie sich noch einmal unsere Rezension von an Beetlejuice Beetlejuicedas die leitende Unterhaltungsredakteurin Liz Shannon Miller als „eine weniger gruselige, albernere Fortsetzung“ bezeichnete. Und falls Sie nicht genug von der gruseligen Stimmung bekommen können, schauen Sie sich unsere aktuelle Liste der 20 besten familienfreundlichen Halloween-Filme an.