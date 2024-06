(Anmerkung des Herausgebers: Im Folgenden finden Sie einige Handlungsdetails für Der Bär Staffel 3.)

Die Tonhöhe: Nach zwei Staffeln und viel Blut, Schweiß, Tränen und heruntergefallenen Tellern haben die treuen Köche von FX’s Der Bär haben endlich ihr Restaurant eröffnet. In Staffel 1 kehrte Carmy (Jeremy Allen White) nach Hause zurück, um seine Erfahrung mit einem Michelin-Stern in das langweilige italienische Rindfleischrestaurant seiner Familie einzubringen; Staffel 2 folgte ihm und seinem Team auf dem Weg, The Beef in das gehobene Küche Restaurant seiner Träume. Nachdem die Entwicklung abgeschlossen ist, stellt Staffel 3 die nächste wichtige Frage: Was jetzt?

Schließlich war die Aufgabe, The Bear zum Laufen zu bringen, nur der Anfang – jetzt muss es dabei bleiben. Und das wird immer brenzliger, wenn man Carmys immer brüchigeres Temperament bedenkt, nachdem er sich letzte Saison im begehbaren Kleiderschrank eingeschlossen und seine Quasi-Freundin Claire (Molly Gordon) verschreckt hat; Sydneys (Ayo Edebiri) Befürchtung über die Zukunft des Restaurants und ihren Platz darin; und die Vielzahl anderer persönlicher und beruflicher Verfehlungen, mit denen die übrigen Angestellten von The Bear konfrontiert sind.

Unterdessen versucht Cousin Richie (Ebon Moss-Bachrach), seine neu entdeckte Liebe zum Service mit der Gewissheit zu vereinbaren, dass seine Ex-Frau (Gillian Jacobs) wieder heiratet. Gleichzeitig jongliert Sugar (Abby Elliott) mit der Restaurantlogistik, den letzten Wochen ihrer Schwangerschaft und der Ungewissheit beider Dinge. Die ganze Zeit schwebt das Gespenst der ersten Restaurantkritik wie ein Damoklesschwert über ihren Köpfen, das ihre Träume zerstören kann, bevor sie überhaupt begonnen haben.

Bring uns zum Bären: Eines der kleinen Wunder, die der Schöpfer Christopher Storer in Der BärDie zweite Staffel von „The Last Man“ schaffte eine Balance zwischen den alltäglichen Melodramen unserer Charaktere und der größeren Saga ihres gemeinsamen Ziels (das Restaurant). Carmy und ihre Crew sind zutiefst fehlerhafte Individuen, die in einem gemeinsamen Ehrgeiz ihren Sinn finden; ihre berufliche Entwicklung wirkt sich auf ihr Gefühl der Selbstverwirklichung aus. Ihr Privatleben mag chaotisch sein – zerrüttete Beziehungen, zerrüttete Familien, Verlust, Trauer – aber die Projekt des Restaurants ist das, was ihnen ein Ziel gibt.

In Staffel 3 spielt Storer dies auf euphorische und melancholische Weise aus, ganz zu schweigen von der Spannung. Nehmen wir die erste Folge der Staffel, eine meditative, lyrische halbe Stunde, die größtenteils zwischen Carmys Vergangenheit und Zukunft hin- und herspringt, und das alles zu den wiederholten Klängen von „Together“ von Nine Inch Nails – beschwörende Einblendungen vernarbter Handflächen und des patentierten Food-Porns der Serie, der Carmy in dem Schwebezustand gefangen hält, in dem er die ganze Staffel über sein wird. Er hat schreckliche Angst um die Zukunft des Restaurants und wird von seinen persönlichen (der Tod seines Bruders Mikey) und beruflichen (die Misshandlung von Joel McHales Chefkoch) Traumata aus der Vergangenheit heimgesucht.

Nachdem Carmy in der letzten Saison etwas in den Hintergrund gerückt war, steht sie jetzt im Mittelpunkt von Der Tragens Bedenken zu Beginn, während er den tyrannischen Führungsstil, den er als junger Koch entwickelt hat, sowohl bekämpft als auch repliziert, während seine Kollegen gezwungen sind, zu kämpfen und seinen ehrgeizigen Launen zu erliegen. (Schon früh skizziert er eine Liste der „nicht verhandelbaren Dinge“, die alle großen Restaurants haben, die von praktischen Gegenständen wie Teelöffeln bis hin zu weniger reichen greifbar Ziele wie „sich durch Leidenschaft und Kreativität ständig weiterentwickeln“). Das ist ein roter Faden für Carm, denn Tragen Fans wissen es, aber die dritte Staffel ist noch giftiger, denn White geht mit seiner typischen Mischung aus nachdenklichen Blicken und hervortretenden Adern auf der Stirn an jedem wunden Punkt ran.