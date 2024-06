Ghosts Spielfilmdebüt Rite hier Rite jetzt war ein großer Kassenerfolg und spielte weltweit über 5 Millionen Dollar ein.

Nach dem Eröffnungswochenende (20. bis 23. Juni) brachte der hybride Spiel- und Konzertfilm mit einem Gesamtumsatz von 5,04 Millionen US-Dollar trotz weniger Vorführungen im Vergleich zu den anderen Spielfilmen des Wochenendes Platz 9 in die weltweiten Top 10 der Kinocharts. Er wurde in über 1.800 Kinos in 49 Ländern gezeigt.

Rite hier Rite jetzt ist auch in Nordamerika ein Hit, wo es insgesamt 2,65 Millionen Dollar einspielte und damit das umsatzstärkste limitierte Hardrock-Kino-Event aller Zeiten auf dem Kontinent war.

Am 20. Juni erreichte der Film Platz 3 der Kinocharts mit einem Einspielergebnis von über 1,12 Millionen US-Dollar und einem durchschnittlichen Einspielergebnis von 1.492 US-Dollar pro Leinwand in 755 Kinos. Am 21. Juni spielte er in 366 Kinos über 238.000 US-Dollar ein. Am 22. Juni waren es über 1,03 Millionen US-Dollar und ein durchschnittliches Einspielergebnis von 1.376.000 US-Dollar pro Leinwand in 751 Kinos. Und am 23. Juni waren es über 257.000 US-Dollar und ein durchschnittliches Einspielergebnis von 718 US-Dollar pro Leinwand in 358 Kinos.

Aufgrund der Nachfrage wurden für diese und nächste Woche weitere Vorführungen in ausgewählten Märkten hinzugefügt.

„Ich wollte schon fast mein ganzes Leben lang einen Film machen und war überwältigt, als ich sah, wie groß das Interesse unserer Fans an dem Film war, noch bevor er überhaupt veröffentlicht wurde“, bemerkte Ghost-Mastermind Tobias Forge. „Jetzt, wo die Leute ihn nicht nur gesehen haben, sondern auch zu mögen scheinen, bin ich richtig begeistert. Vielen Dank an euch alle!“

Fans und Kinobesucher können das 18-Song-Album auch vorbestellen. Rite hier Rite jetzt Original-Soundtrack in verschiedenen Formaten (digital, CD und Vinyl) vor dem Veröffentlichungstermin am 26. Juli. Das von Rich Costey gemischte Album – größtenteils aufgenommen während zwei ausverkaufter Shows im Kia Forum in Los Angeles im Jahr 2023 – enthält den neuen Song „The Future Is a Foreign Land“.

Weitere Informationen zu den zusätzlichen Vorführungen finden Sie auf der offiziellen Website des Films.