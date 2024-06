Prime Video und DC haben den ersten vollständigen Trailer für das neue Batman: Der maskierte Kreuzritter Zeichentrickserie. Vor dem Debüt des Cartoons am 1. August auf dem Streamer können Sie sich unten die Vorschau ansehen.

Von Bruce Timm, Produzent des legendären Batman: Die Zeichentrickserie (und so ziemlich jede andere hochwertige DC-Animationsserie, was das betrifft), die Serie wird von JJ Abrams produziert und Der Batman Regisseur Matt Reeves. Kreuzritter mit Umhang soll eine erwachsenere Version von Batman sein als Die Zeichentrickserie war, und Peter Giraldi, EVP von Warner Bros. Animation, erklärte: „Es ist alles, was Bruce Timm in der Originalserie machen wollte, aber weil sie auf einem Kinderkanal lief, konnte er es nicht umsetzen … Es ist eher seine komplette Vision.“

Der erste Trailer bereitet die Bühne vor: Ein Batman-Neuling auf einem Ein-Mann-Kreuzzug, um Gotham City aufzuräumen. Während die beliebte „Dark-Deco“-Atmosphäre der Originalserie wieder aufgegriffen wird, wurden die Designs vieler Charaktere verändert, um dieser „Neuinterpretation der Batman-Mythologie“ zu entsprechen. Catwoman (Christina Ricci) erscheint in ihrem lila Retro-Look, Harley Quinn (Jamie Chung) zieht ein gruseligeres gelb-schwarzes Narrenpuppenkostüm an und Two-Face (Diedrich Bader) scheint weniger chemisch verbrannt und allgemein entstellt zu sein. Batman selbst, gesprochen von Hamish Linklater, hat ein schlankeres Aussehen als sein Gegenstück im Kino und scheint sich stark auf das Element des weltgrößten Detektivs der Figur zu konzentrieren.

Andere Bösewichte, die im Trailer angeteasert werden, sind der Pinguin, Clayface, Gentleman Ghost, Firebug und (mein persönlicher Favorit) Onomatopoeia. Die umfangreiche und beeindruckende Stimmenbesetzung wird durch Leute wie Minnie Driver, Mckenna Grace, Reid Scott, Gary Anthony Williams, John DiMaggio, Dan Donohue, Paul Scheer und Haley Joel Osment abgerundet.

Nachfolgend finden Sie die offizielle Inhaltsangabe der Show, gefolgt vom vollständigen Batman: Der maskierte Kreuzritter Trailer. Die Serie, die am 1. August Premiere feierte, erhielt letztes Jahr von Amazon einen Auftrag für zwei Staffeln, nachdem HBO Max sie im Rahmen der Kostensenkungsmaßnahmen des Unternehmens im Jahr 2022 gestrichen hatte, was auch zur Einstellung der bereits fertiggestellten Staffel führte. Batgirl Film.

Willkommen in Gotham City, wo es mehr Korrupte als Gute gibt, Kriminelle ihr Unwesen treiben und gesetzestreue Bürger in ständiger Angst leben. Im Feuer der Tragödie geschmiedet, wird der reiche Prominente Bruce Wayne zu etwas, das zugleich mehr und weniger menschlich ist – Batman. Sein Ein-Mann-Kreuzzug für Gerechtigkeit zieht unerwartete Verbündete innerhalb des GCPD und des Rathauses an, aber seine heroischen Taten haben tödliche, unvorhergesehene Folgen.