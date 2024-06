Scott Stapp bereitet sich auf eine große Reunion-Tour mit Creed vor, aber dieses Jahr war auch ein großes Jahr für seine Solokarriere. Der Sänger veröffentlichte sein viertes Soloalbum, Höhere Leistungim März, und berührt auf der gesamten LP sehr persönliche Themen.

Schwere Folgen hat den ersten Teil unseres Interviews mit Stapp veröffentlicht, in dem es im Rahmen unserer kürzlichen „Post-Grunge Week“ um alles rund um Creed geht. In diesem zweiten Teil des Interviews taucht Stapp tief in sein Soloalbum ein und spricht über eine erschütternde Erfahrung, die ihn zum erfolgreichen Titelsong inspirierte, der die Top 10 der Mainstream-Rock-Charts erreichte.

Der Sänger spricht auch über seine Zusammenarbeit mit Yiannis Papadopoulos, einem Gitarristen, der ihn über die Creed-Facebook-Seite kontaktiert hat, sowie mit der Sängerin Dorothy, die mit Stapp die Ballade „If These Walls Could Talk“ im Duett singt.

Stapp hat noch ein paar Solotermine (28. Juni in Albertville, Alabama, und 29. Juni in Warner Robins, Georgia), bevor er sich auf die bereits erwähnte Creed-Tour begibt, die am 17. Juli in Green Bay, Wisconsin, beginnt und sich über zwei Etappen im Sommer und Herbst erstreckt (Karten sind über Ticketmaster oder StubHub erhältlich).

Lesen Sie unten den zweiten Teil unseres Interviews mit Scott Stapp, in dem er über sein aktuelles Soloalbum spricht. Höhere Leistungwelches an diesem Standort bestellbar ist.

Im Titelstück zu Höhere LeistungSie singen, „Das Leben hatte mich verlassen/ Hat mich allein gelassen, um zu bluten/ Ich war bereit, meinem Schöpfer zu begegnen“, bevor du von Erlösung singst: „Jetzt lebe ich, ich bin durchs Feuer gegangen/ Ich habe überlebt, ich brenne heller.“ Hat das Lied etwas mit Ihren sehr öffentlichen Kämpfen vor einem Jahrzehnt zu tun?

Nun, dieser Liedtext bezieht sich insbesondere auf einen Unfall, der sich am 18. November 2006 ereignete. Ich habe in meinem Buch darüber gesprochen, wie ich vom Penthouse des Delano in South Beach fiel, wo ich unter Alkoholeinfluss herumalberte und von einem Balkon stürzte. Ich fiel 12 Meter tief, landete auf meinem Kopf und brach mir die Hüfte. Laut den Ärzten hätte mein Genick brechen müssen, wenn ich einen Millimeter weiter links oder rechts gelandet wäre, und ich wäre nicht mehr hier. Und während ich mit meinem Schöpfer sprach, verblutete ich. Ich konnte mich nicht bewegen. Es war eine ziemlich schwere Erfahrung.

Dieser spezielle Text bezieht sich darauf. Das war eines meiner neun Leben. Und ich glaube, ich bin bei elf, aber das war eines meiner neun. Ich hatte das Glück, das zu überleben. Und ich wurde vom Rapper TI gefunden und mein Leben wurde gerettet. Und dort begann die Reise, um zu versuchen, mein Leben zu ändern.