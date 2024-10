Bush-Frontmann Gavin Rossdale moderiert eine neue Koch- und Gesprächsreihe mit dem Titel Rockstar Kitchen Chroniclessoll Anfang 2025 auf VIZIOs kostenlosem Streaming-Dienst WatchFree+ Premiere haben.

In der von Rossdale kreierten und derzeit in Produktion befindlichen Fernsehsendung werden Gäste wie die Tennislegende Serena Williams, der legendäre Sänger Tom Jones sowie die Schauspieler Selma Blair, Brooke Shields und Jack McBrayer zu Gast sein.

„Unsere Show ist der Höhepunkt einer leidenschaftlichen Teamzusammenarbeit, die gemeinsam etwas wirklich Besonderes schafft“, erklärte Rossdale. „Mit VIZIO und den Produktionspartnern Roundtable und Bungalow konnten wir meinen persönlichen Traum in einer hoffentlich innovativen und unterhaltsamen Show zum Leben erwecken. Ich habe festgestellt, dass das Kochen für Menschen intime und besondere Momente schafft und ein großartiger Kanal für tiefere, bedeutungsvolle Gespräche ist. Nichts bereitet mir größere Freude, als mit Freunden und Familie zusammenzukommen und ein fantastisches Essen zu genießen, das ich speziell für sie kreiert habe.“

Ein offizieller Trailer für Rockstar Kitchen Chronicles zeigt Rossdale, wie er für seine Gäste kocht und sich intensiv mit ihnen unterhält. An einer Stelle im Clip (siehe unten) ist Rossdale beim Singen des Bush-Klassikers „Comedown“ mit Serena Williams zu sehen, einer bekannten Rockfanin, die in der Vergangenheit ihre Liebe zu Green Day und Alice in Chains zum Ausdruck gebracht hat. Später im Trailer singt er mit Tom Jones „It’s Not Unusual“.

Adam Bergman, Geschäftsführer von VIZIO, fügte über die Show hinzu: „Mit Rockstar Kitchen ChroniclesWir nutzen die Schnittstelle zwischen Essen, Unterhaltung und Musik, um eine Show zu schaffen, die bei unserem Publikum großen Anklang findet und Marken eine aufregende Gelegenheit bietet, Teil der Unterhaltung zu werden.“

Bush hat kürzlich eine Sommertour mit den größten Hits abgeschlossen. Ab sofort haben sie für 2024 eine weitere Show auf ihrem Programm, ein Konzert am 25. Oktober im Grand Theatre im Grand Sierra Resort in Reno, Nevada (Tickets hier abholen).

Sehen Sie sich den Trailer an Rockstar Kitchen Chronicles Unten finden Sie weitere Informationen zum genauen Premiere-Datum.