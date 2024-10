Hugh Jackman zeigt einmal mehr seine musikalische Seite, als Deadpool und Wolverine Der Schauspieler hat eine 12 Konzerte umfassende Residenz in der New Yorker Radio City Music Hall mit dem Titel „From New York, with Love“ angekündigt. Die vollständige Terminliste sowie Informationen zum Erhalt von Tickets finden Sie weiter unten.

„From New York, with Love“ markiert Jackmans erste Live-Konzertreihe seit fünf Jahren und wird Ausschnitte aus einigen seiner bekanntesten Rollen enthalten, darunter Der Junge aus Oz, Der größte SchaustellerUnd Der Musikmann. Auch „weitere Überraschungen aus seiner Karriere“ werden in der Ankündigung angeteasert.

Holen Sie sich hier Hugh Jackman-Tickets

Der Lauf beginnt am Freitag, dem 24. Januar, wird an den folgenden Wochenenden über die nächsten Monate verteilt und findet seinen Höhepunkt in einer letzten Aufführung am Samstag, dem 16. August.

Tickets für alle 12 Termine von Hugh Jackmans „From New York, with Love“ werden zunächst über einen Künstlervorverkauf erhältlich sein, für den sich Fans hier anmelden können. Der Vorverkauf startet am Dienstag, den 15. Oktober, der allgemeine Vorverkauf startet am darauffolgenden Freitag, den 18. Oktober über Ticketmaster.

Sobald die Tickets im Verkauf sind, können Fans über StubHub nach Angeboten suchen oder Tickets für ausverkaufte Shows erhalten, wo Bestellungen durch das FanProtect-Programm von StubHub zu 100 % garantiert sind. StubHub ist eine Zweitmarkt-Ticketing-Plattform und die Preise können je nach Nachfrage höher oder niedriger als der Nennwert sein.

Schauen Sie sich noch einmal unsere Rezension von an Deadpool und Wolverinedann schauen Sie sich an, wo es in unserem endgültigen Ranking der X-Men-Filme gelandet ist.

Hugh Jackman Tourdaten 2025:

24.01. – New York, NY in der Radio City Music Hall

25.01. – New York, NY in der Radio City Music Hall

18.04. – New York, NY in der Radio City Music Hall

19.04. – New York, NY in der Radio City Music Hall

23.05. – New York, NY in der Radio City Music Hall

24.05. – New York, NY in der Radio City Music Hall

20.06. – New York, NY in der Radio City Music Hall

21.06. – New York, NY @ Radio City Music Hall

18.07. – New York, NY in der Radio City Music Hall

19.07. – New York, NY @ Radio City Music Hall

15.08. – New York, NY in der Radio City Music Hall

16.08. – New York, NY in der Radio City Music Hall