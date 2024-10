Searchlight Pictures hat einen neuen Trailer in voller Länge für veröffentlicht Ein völliges Unbekanntesdas kommende Bob-Dylan-Biopic mit Timothée Chalamet als legendärem Barden. Der Film unter der Regie von James Mangold (Logan, Ford gegen Ferrari) erzählt von Dylans Ankunft in New York City im Jahr 1961, seinen ersten Jahren des Ruhms und seinem umstrittenen Schritt, beim Newport Folk Festival im Juli 1965 auf Elektromusik umzusteigen.

Neben Chalamet als Dylan spielen Edward Norton als Pete Seeger, Boyd Holbrook als Johnny Cash, Monica Barbaro als Joan Baez, Elle Fanning als Sylvie Russo und Nick Offerman als Alan Lomax die Hauptrollen.

Dylan selbst soll Mangold Notizen für das Drehbuch gegeben haben. „Ich habe mehrere wunderbar charmante Tage in seiner Gesellschaft verbracht, nur unter vier Augen mit ihm“, sagte Mangold über Dylan. „Ich habe ein Drehbuch, das er persönlich kommentiert hat und das mir sehr am Herzen liegt.“

„Der Grund, warum Bob uns bei der Umsetzung so sehr unterstützt hat, liegt darin, dass es darum geht, dass es – wie bei den besten Filmen, die aus dem wahren Leben stammen, meiner Meinung nach nie von der Geburt bis zur Bahre geht, sondern um einen ganz bestimmten Moment geht“, fügte Mangold hinzu . „In diesem Fall mag es altmanartig klingen, aber es ist eine Art Ensemblestück über diesen Moment, die frühen 60er Jahre in New York, und diesen 17-jährigen Jungen mit 16 Dollar in der Tasche, der per Anhalter dorthin fährt New York, um Woody Guthrie zu treffen, der im Krankenhaus liegt und an einer Nervenkrankheit stirbt.“

„Und er singt Woody ein Lied, das er für ihn geschrieben hat, und freundet sich mit Pete Seeger an, der für Woody wie ein Sohn ist, und Pete vermittelt ihm Auftritte in örtlichen Clubs, und dort trifft man Joan Baez und all diese anderen Leute, die dazugehören Diese Welt, und dieser Wanderer, der mit einem neuen Namen und einer neuen Lebenseinstellung aus Minnesota kommt, wird ein Star, unterschreibt innerhalb eines Jahres bei der größten Plattenfirma der Welt und erzielt drei Jahre später Plattenverkäufe, die mit den Beatles mithalten können .“