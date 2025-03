Die Behörden haben die Todesursachen von Gene Hackman und seiner Frau Betsy Arakawa enthüllt.

Hackman starb an „hypertensiven und atherosklerotischen Herz -Kreislauf -Erkrankungen, wobei die Alzheimer -Krankheit als bedeutender Faktor beigetragen hat“, sagte Dr. Heather Jarrell, Chief Medical Investigator des New Mexico -Büros des medizinischen Ermittlers.

In der Zwischenzeit starb Arakawa an einem Hantavirus-Lungensyndrom, einer seltenen Krankheit, die von Nagetieren getragen wurde und von den Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten beschrieben wird, die anfänglich „grippeähnliche Symptome verursachen können, die zu schwereren Krankheiten führen können, bei denen Menschen Schwierigkeiten haben, zu atmen.“

Es wurde geschätzt, dass das Paar ungefähr eine Woche voneinander entfernt gestorben ist. Nach dem Tod seiner Frau am 11. Februar starb Hackman am 18. Februar.

Die Ermittler sagten, es sei möglich, dass Hackman nicht wusste, dass seine Frau an der Alzheimer -Krankheit gestorben war.

Hackman und Arakawa wurden zusammen mit einem ihrer Hunde am 26. Februar in ihrem Haus in Santa Fe, New Mexico, tot aufgefunden. Am folgenden Tag sagten die Ermittler, dass ihr Tod „misstrauisch“ seien, nachdem sie „keine offensichtlichen Anzeichen eines Gaslecks“ und die Haustür ihres Hauses „ungesichert und geöffnet“ gefunden hätten.

Laut dem Durchsuchungsbefehl wurde Hackmans Leiche im Schlammraum gefunden, während Arakawa im Badezimmer mit einer Raumheizung in der Nähe ihres Kopfes gefunden wurde. Der verstorbene Hund befand sich im Badezimmerschrank, ungefähr 10 bis 15 Fuß von Arakawas Körper entfernt.