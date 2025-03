Laut Lady Gaga, ihrem siebten Studioalbum,, Chaoshängt davon ab, dass sie sich als gebrochene Künstlerin betrachtet. Um ein Porträt des kaleidoskopischen Lichts zu erstellen, bestand die vorhandene Aufgabe darin, eine Vielzahl unterschiedlicher Einflüsse in ein zusammenhängendes Ganzes zu verwirklichen. Ein zerbrochener Spiegel, der sich in etwas Neues zusammensetzte.

Es gibt die Spuren von David Bowie auf „Vanish Into You“ und Prince’s Fingerabdrücken auf „Killah“ (mit Gesffelstein), insbesondere bei der kristallklaren Platzierung eines bestimmten Gitarrenriffs. Nine Inch Nails tropfen in den schmutzigen, tobenden „Perfect Celebrity“, während Michael Jacksons Geist während der Produktion von „Shadow of a Man“ kurz in das Studio eingetreten zu sein schien.

Aber Chaos Ist kein Album mit zweitklassigen Imitationen. Innerhalb der LP hat Gaga die Künstler gesammelt, die sie während ihrer gesamten Karriere inspiriert haben, und ihre Arbeit dann durch das Prisma der Figur von Lady Gaga geleitet. Sie ist das Instrument im Kern, balanciert Hommage mit Originalität, und ihre Vielseitigkeit als Darsteller war der Schlüssel zu Chaos Ende in der Liga mit Alben wie Miley Cyrus ‚ Plastikherzenund weniger erinnert an eine Anstrengung wie Justin Timberlake’s WaldmannBeweise für den Hochdrahtakt sind schief gelaufen.

https://www.youtube.com/watch?v=no_avjkytlo

Die Tatsache, dass sie weitgehend erfolgreich mit dem Ethos von Pop, Industrial, 80s Funk und den Tanzboden der frühen 2000er Jahre spielte, sollte nicht zu viel Schock sein. Überraschender ist die Tatsache, dass der spirituelle Begleiter von Chaos Könnte nur das oft übersehene sein ArtpopGagas Experiment von 2013 mit Maximalismus, Genuss und performativer Nonchalanz. In der Teufelsergieergie von „Garden of Eden“ gibt es anhaltende Spuren von „Maniküre“ und „Schweine“, wo sie zu einer einfacheren Zeit zurückkehrt-insbesondere eine, die die Leichtigkeit einer „Freundin für das Wochenende/ Freund für die Nacht“ umfasst. Die Mitternachtsdisco von „geliebt“ bietet eine ähnliche Belastung des Eskapismus, aber die pass perfekte Produktion von Andrew Watt und Cirkut, der Platz für ihre schwebenden Vocals schafft, um wirklich zu atmen, verwandelt das Lied in etwas viel Wesentlicheres.

In dem oben genannten „Shadow Of a Man“ steht die Energie des Albums unbestreitbar an. „Ich werde nicht für meine Liebe verwendet und zum Weinen ausgelassen“, knurrt sie, bevor der treibende Chor in Gang kommt. Das Lied ist nicht nur das ansteckendste, freudigste Angebot auf dem Album, sondern eines der hellsten Juwelen in Gagas gesamter Diskographie. Es ist die Folie von „Abracadabra“, die sich in die Dunkelheit und Makabre niederließ. „Schatten eines Mannes“ ist dagegen ein unangenehmes Lichtausbruch.

https://www.youtube.com/watch?v=ljeed4n1dp4

Vielleicht ist seine Ausstrahlung Teil des Grundes, warum nach „Schatten eines Menschen“ die Energie der gesamten Aufzeichnung spürbar sinkt. Der Song in der Nähe des nächsten Angebots, „The Beast“, das Texte zu offensichtlich und auf Oberflächenebene für jemanden enthält, dessen Stift sich erwiesen hat, enthält eine Vielzahl. „Blade of Grass“ konzentriert sich auf eine weitaus originalere Metapher, die sie mit Klarheit erforscht, aber das Lied erreicht immer noch nicht die Schwelle einiger ihrer anderen, weitaus mächtigeren Klavierballaden (denken Sie an „Million Gründe“ oder „Ich werde nie wieder lieben“).