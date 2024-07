Die Tonhöhe: In 1996, Twister eroberte die Welt im Sturm. Eine Starbesetzung erweckte eine Gruppe rauflustiger Sturmjäger zum Leben und ließ das menschliche Drama zwischen den Charakteren zum eigentlichen Mittelpunkt eines Films werden, der sonst ein 08/15-Katastrophenfilm hätte werden können. Jetzt, fast 30 Jahre später, ist die Fortsetzung des Vermächtnisses Twister kommt in die Kinos.

Kate Carter (Daisy Edgar-Jones) ist eine unerschrockene Wissenschaftlerin; für sie ist das Studium von Tornados nicht genug. Ihr Ziel ist es vielmehr, eine Methode zu entwickeln, um die Wirbelstürme, die ihren Heimatstaat Oklahoma regelmäßig verwüsten, zu „zerstören“ – oder zumindest ihre katastrophalen Auswirkungen auf gefährdete Gemeinden zu verringern. Doch als ein erster Probelauf tragisch schiefgeht, gibt sie die Sturmjagd auf und konzentriert sich stattdessen auf die klassische Meteorologie.

Sie wird von ihrem Freund Javi (Anthony Ramos) zurück ins Feld gerufen, der jetzt für eine raffinierte Tornado-Kartierungsfirma arbeitet, die von einem Immobiliengiganten aus Oklahoma finanziert wird, und mit einem reizbaren Mann namens Scott (David Corenswet) zusammenarbeitet. Widerwillig kehrt Kate auf wackeligen Boden in ihrem Heimatstaat zurück und begegnet Tyler Owens (Glen Powell), einem „prominenten“ Sturmjäger, der mit einer chaotischen Crew von YouTubern durch das Herzland zieht. Es ist eine umgekehrte Version der duellierenden Crews des Originals Twister Formen, in denen Kate in einem Firmenteam festsitzt und hofft, Owens und seine muntere Reisetruppe abzuschütteln, während sie versucht, ihrer Technologie noch eine Chance zu geben.

Wir sind nicht mehr in Kansas: Es ist zutiefst erfrischend, dass Twister steht relativ für sich allein – zu viele Franchises und Fortsetzungen in den letzten Jahren hatten das Bedürfnis, ihre Protagonisten mit einer Figur aus einem früheren Teil zu verbinden (vor allem mit Seitenblicken, Aufstieg Skywalkers).

Daher sind hier keine Stammbäume zu finden – der einzige rote Faden zwischen dem Film von 1996 und seiner Fortsetzung von 2024 ist „Dorothy“, die Maschine aus dem Originalfilm, die in der Entwicklung von Helen Hunts Dr. Jo und Bill Paxtons Bill zu sehen war. In diesem neuen Teil bestätigt die Eröffnungssequenz, dass sich ihre Technologie in der Welt der Sturmjäger etabliert und weit verbreitet hat; nun ist Kate an der Reihe, sich der Aufgabe zu widmen, eine neue Erfindung zu entwickeln.

Die andere bemerkenswerte Ähnlichkeit ist die „gefundene Familienenergie“ zwischen den Mitgliedern der Sturmjäger-Crew. Dies war einer der denkwürdigsten Aspekte von Twisterdank der Gespräche zwischen Paxton, Alan Ruck, Sean Whalen und dem unvergesslichen Philip Seymour-Hoffman – von dem Moment an, in dem Glen Powell auf der Leinwand erscheint, wissen wir, dass Kate seinem Charme nicht lange widerstehen kann, einfach weil niemand in der Lage ist, dem Charme von Glen Powell über einen längeren Zeitraum hinweg zu widerstehen.