A24 hat den offiziellen Trailer für die neueste spannende Geschichte veröffentlicht, die auf ihr Programm kommt. Ein anderer Mann. Mit Sebastian Stan, Renate Reinsve und Adam Pearson in den Hauptrollen feierte das schwarze Comedy-Drama beim diesjährigen Sundance Film Festival Premiere.

Drehbuch und Regie: Aaron Schimberg, Ein anderer Mann dreht sich um Edward (Stan), einen aufstrebenden Schauspieler, der mit einer Gesichtsdeformation lebt. Nachdem er sich einem medizinischen Eingriff unterzogen hat, der sein Leben dramatisch verändert hat, deutet der Trailer an, dass Edward noch nicht ganz frei von den Geistern seiner Vergangenheit ist – insbesondere, als er einem anderen Schauspieler begegnet, der Edward selbst spielen soll, vor der Operation.

Der Trailer zeigt auch Einblicke in Reinsve, bekannt für ihre unglaubliche Arbeit in 2021 Der schlimmste Mensch der Weltund Pearson, den das Publikum vielleicht noch aus dem Jahr 2014 kennt: Unter der HautAls echter Akteur, der mit Neurofibromatose lebt, hat Pearson jahrelang Kampagnen betrieben und das Bewusstsein geschärft, um das Mobbing einzudämmen, dem Menschen mit Missbildungen oft ausgesetzt sind.

Es ist eine arbeitsreiche Saison für Stan, der auch in dem kommenden Der Lehrlingeine Chronik der frühen Jahre von Donald Trump und seiner Freundschaft mit Roy Cohn.

Ein anderer Mann Premiere in den Kinos am 20. September. A24-Fans können sich auch auf das Hugh Grant-Vehikel freuen Ketzerder ebenfalls im Herbst in die Kinos kommen soll.