Wie viele Eltern hält Natalie Portman Bläulich genießt im Kinderfernsehen großes Ansehen. Daher ist es nicht ganz überraschend, dass die versierte Schauspielerin ihren Cameo-Auftritt in der Show als einen der „wichtigsten“ Auftritte ihrer Karriere ansieht.

Während einer kürzlichen HEUTE Interview, Portman hatte nichts als Lob für Bläulich nachdem Moderatorin Hoda Kotb ihre Überraschung darüber ausgedrückt hatte, den Film auf ihrer IMDb-Seite zu sehen.

„Ich war Erzählerin einer Naturdokumentation, die sie sich ansahen“, sagte Portman über ihren Auftritt in der Episode „Whale Watching“ der dritten Staffel. Sie fuhr fort: „Es ist eine sehr wichtige Sendung für meine Familie und ich fühlte mich wirklich, wirklich geehrt, daran teilnehmen zu dürfen.“

Nachdem Kotb sagte Bläulich war in ihrem eigenen Haus „so ein Hit“, fügte Portman hinzu: „Es ist so wundervoll. Es ist pure Freude.“ Sehen Sie sich unten das vollständige Interview an.

Portman hat in der Folge nur ein paar Voiceover-Zeilen, in der im Hintergrund eine Waldokumentation läuft, während Bluey, Bingo und ihr erschöpfter Vater auf dem Boden liegend „Wal“ spielen. Ihre Rolle wird einfach als „Whale Doco Narrator“ aufgeführt.

„Wale legen extrem weite Strecken in warme Gewässer zurück, um ihre Babys zu bekommen“, sagt sie. „Sie bleiben bei ihnen, bis sie wieder in kältere Gewässer zurückkehren. Es gibt nichts, was eine Walmutter nicht für ihre Kinder tun würde.“

Sehen Sie, wo „Whale Watching“ in unserem Ranking aller 154 Bläulich Folgen von der schlechtesten bis zur besten. Probieren Sie außerdem unseren „True Bluey“ aus. Folge Kreuzworträtsel unten.

Portman macht derzeit Werbung für ihre Hauptrolle als Maddie Schwartz in der Apple TV+-Serie Dame im SeePremiere diesen Freitag, 19. Juli. Letztes Jahr spielte sie die Hauptrolle in Todd Haynes‘ Mai Dezember gegenüber Julianne Moore.