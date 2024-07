John Woo interpretiert seinen Hongkong-Klassiker von 1989 neu Der Mörder für ein neues englischsprachiges Remake, und er tauscht das Geschlecht des titelgebenden Attentäters aus.

Nun hat die britische Schauspielerin Nathalie Emmanuel (Game of Thrones, Fast & Furious Franchise) wird die Hauptrolle als Woos vielseitiger Actionstar übernehmen, der jetzt Zee heißt und nicht mehr Ah Jong wie im Original. Im Remake werden auch Sam Worthington, Diana Silvers, die französischen Schauspieler Omar Sy, Grégory Montel und Saïd Taghmaoui sowie die Fußballikone der 90er Jahre, die zum Schauspieler wurde, Eric Cantona, mitspielen.

Der Trailer zeigt Zee auf dem Höhepunkt ihrer Macht als geschickte Auftragsmörderin in der Pariser Unterwelt, die Ärsche tritt und Namen notiert – als sie sich jedoch weigert, eine junge Frau zu töten, wird sie sowohl von der Pariser Polizei als auch von lokalen kriminellen Organisationen bedroht. „Schicken Sie niemals Jungs, um die Arbeit einer Frau zu erledigen“, sagt Zee inmitten hochfliegender Action und spannungsgeladener Szenen.

Der offizielle Logline lautet: „In dem kinetischen Actionthriller spielt Nathalie Emmanuel Zee, eine mysteriöse und berüchtigte Attentäterin, die in der Pariser Unterwelt als Königin der Toten bekannt und gefürchtet ist. Doch als Zee sich während eines Auftrags ihres zwielichtigen Mentors und Betreuers (Sam Worthington) weigert, eine geblendete junge Frau (Diana Silvers) in einem Pariser Nachtclub zu töten, wird diese Entscheidung Zees Bündnisse auflösen, die Aufmerksamkeit eines versierten Polizeidetektivs (Omar Sy) erregen und sie in eine finstere kriminelle Verschwörung stürzen, die sie auf Kollisionskurs mit ihrer eigenen Vergangenheit bringt.“ Sehen Sie sich den Trailer an für Der Mörder unten.

Woo übernimmt erneut die Regie Der Mörder fast 35 Jahre nachdem er das Original mit dem Drehbuch von Brian Helgeland, Josh Campbell und Matt Stuecken inszeniert hatte. Ein Remake von Der Mörder wurde bereits 2022 bestätigt und ist seit 2007 in Arbeit; Lupita Nyong’o wurde bereits 2018 als die titelgebende Killerin gehandelt, verließ das Projekt jedoch nach zahlreichen Verzögerungen. Jetzt erscheint der Film exklusiv bei Peacock am 23. August.

John Woos letzter Film war 2023 Stille Nachtmit Kid Cudi und Joel Kinnaman in den Hauptrollen. Lesen Sie unsere Rezension noch einmal.