Da Memes niemals wirklich aussterben, ist nun eine komplett produzierte musikalische Parodie der katastrophalen Willy Wonka-Ausstellung, die virale Bilder wie den traurigen Oompa Loompa und „The Unknown“ hervorbrachte, auf dem Weg. Willys Süßigkeiten Spektakulär. Weil das allein nicht absurd genug ist, originell Charlie und die Schokoladenfabrik Die Schauspieler Julie Dawn Cole und Paris Themmen sind offiziell der Besetzung beigetreten.

Cole und Themmen, die in dem Klassiker von 1971 Veruca Salt und Mike Teavee verkörperten, werden als Erzähler in Live-Lesungen von Willys Süßigkeiten Spektakulärentsprechend Der Hollywood Reporter. Die Lesungen sollen beim Edinburgh Fringe Festival stattfinden, wobei Cole die Produktion vom 9. bis 18. August leitet und Themmen vom 19. bis 26. August übernimmt.

Bemerkenswerterweise wird auch Kirsty Paterson, die traurige Oompa Loompa, mit einem Auftritt zu sehen sein. Weitere Namen sind Shelly Regner (Absolutes Gehör Serie), Eric Petersen (School of Rock Das Musical, Shrek: Das Musical), Nicole Greenwood (In klarer Sicht), Wilkie Ferguson (Motown am Broadway: Das Musical), Cassandra Parker (Kabarett), Singer-Songwriterin Monica Evans und Chris Villain (Freakshow).

Die Geschichte von Willys Candy-Spektakel ist eine satirische Darstellung des Fiaskos der Wonka-inspiriertes „immersives Erlebnis“, das im Februar Schlagzeilen machte. Was als magisches, kinderfreundliches Ereignis versprochen wurde, entpuppte sich als kaum mehr als KI-generierte Bilder, eine Handvoll billiger Requisiten, unterbezahlte Schauspieler und eine Hüpfburg.

Die Produktion wird geleitet von Kleine Meerjungfrau Musikproduzent Richard Kraft. Kraft schreibt zusammen mit Andy Fickman auch das Buch, während eine Reihe von Songwritern (darunter Riki Lindhome, Daniel Mertzlufft, Doug Rockwell und Tova Litvin) die Melodien schreiben.

Willys Candy-Spektakel hat begonnen, vor der Live-Lesung einige seiner Originalsongs vorzuspielen. Hören Sie sich unten „Die beste Show, die ich je gesehen habe“ an.