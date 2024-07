Richard Linklater hat sich einen angesehenen Status im amerikanischen Film bewahrt. Seine vielen Filme waren nicht unbedingt „wilde Fahrten“, all die Action und Spannung seines jüngsten Films mit Glenn Powell in der Hauptrolle Hit Man beiseite. Es waren jedoch bereichernde, meditative Reisen, die einen umfassenden Blick auf die menschliche Erfahrung ermöglichten und die Tiefe wie Blumen im Sonnenlicht erblühen ließen.

Wenn es einen roten Faden gibt, der alle seine Filme verbindet, dann ist es die Art und Weise, wie der Regisseur mit der Zeit spielt. Linklater dehnt seine Szenen so aus, dass sie sich so abspielen, wie sie sich im wirklichen Leben abspielen würden – ob es nun darum geht, sich zu verlieben, über Philosophie zu streiten oder allgemein paranoid zu sein. Minuten können so schnell vergehen wie ein Zeitraffer oder so langsam wie Erosion unter seiner Linse. Doch oft ist die Zeit für die Handlung irrelevant, abgesehen davon, dass sie als Rahmen dient, in dem der Film gefangen ist: die Zeitspanne eines Tages, 90 Minuten in einem Hotelzimmer oder die Lebensspanne eines Jungen von 6 bis 18 Jahren.

In seinen besten Filmen führt Linklaters perfekte Beherrschung von Tempo und Dialog zu Szenen, die äußerlich unbedeutend erscheinen, in Wirklichkeit aber das Gegenteil sind. Zum Erwachsenwerden, Verlieben und Menschsein gehört mehr als die großen Momente, die diese Phasen definieren; Veränderungen passieren nicht über Nacht oder wie ein Blitz. So wie Linklater es versteht, geschehen Veränderungen im Rhythmus des Lebens, in alltäglichen Modi, im Blick eines anderen, der über Jahrzehnte nachwirkt. Wie die Regisseure der französischen Nouvelle Vague, die ihn beeinflusst haben, findet Linklater unzählige Möglichkeiten, das Unbedeutende als atemberaubend schön darzustellen.

Aber der in Texas geborene und aufgewachsene Regisseur hatte schon immer mehr Tricks im Ärmel, als nur mit der Zeit zu spielen, um eine tiefgreifende Wirkung zu erzielen. Seine Filme machen wirklich Spaß, von den nostalgischen Ausbrüchen des Erwachsenwerdens von Benommen und verwirrt Und Jeder will etwas!! zu einem Film, der wohl den größten kulturellen Einfluss in seinem Katalog hatte, School of RockSein neuester Film, Hit Manist auch ein Spaß. Um seinen Beitrag zum Kino zu feiern, ist der 10. Jahrestag von Kindheit (11. Juli) und seinem 64. Geburtstag (30. Juli) haben wir für die neueste Ausgabe von Dissected jeden einzelnen der bisherigen 22 Filme von Richard Linklater analysiert und bewertet.

Lesen Sie weiter, um unsere Analysen und Ranglisten zu jedem einzelnen Film von Linklater zu sehen und machen Sie sich bereit für eine tiefe Wertschätzung für einen der größten künstlerischen Exporte von Texas.

— Paolo Ragusa