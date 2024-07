Sting kam als Ersatz-Headliner für Bourbon & Beyond zu Hilfe, nachdem Neil Young das Festival krankheitsbedingt abgesagt hatte.

Bourbon & Beyond 2024 findet vom 19. bis 22. September auf dem Highland Festival Grounds im Kentucky Exposition Center in Louisville, Kentucky, statt. Sting, der am Freitag, den 19. September, Neil Youngs Headliner-Slot übernimmt, wird als Teil eines Trios spielen, das er als „Sting 3.0“ bezeichnet: Sting am Bass, Dominic Miller an der Gitarre und Chris Maas am Schlagzeug.

Holen Sie sich hier Sting-Tickets

„Auch wenn uns Neil Young dieses Jahr bei Bourbon fehlen wird, freuen wir uns, mit Sting eine Musiklegende im Programm von Bourbon & Beyond begrüßen zu dürfen“, sagte Danny Wimmer, Gründer von Danny Wimmer Presents. „Wir versuchen seit 2018, Sting für Sie zu Bourbon zu bringen, und es ist eine unglaubliche Ehre, ihn in diesem zweifellos größten und unvergesslichsten Jahr aller Zeiten bei uns zu haben.“

Sting war mit seinem Power-Trio Sting 3.0 auf Tournee durch Europa. Die Tournee begann Ende Mai nach einem Auftritt beim BeachLife Festival in Kalifornien. Mitte September kehrt er nach Nordamerika zurück, um seine Sting 3.0-Tournee vor seinem Auftritt bei Bourbon & Beyond fortzusetzen. Danach führt die Tournee durch Städte wie Toronto, St. Louis, Philadelphia, Boston, Washington DC, Miami, Chicago und San Francisco, bevor sie im November in Los Angeles endet. Sting wird während seiner Tournee durch Nordamerika auch drei Shows mit Billy Joel spielen. Tickets für Stings kommende Konzerte können hier erworben werden.

Neben Sting werden bei Bourbon & Beyond 2024 Zach Bryan, Dave Matthews Band und Tyler Childers als Headliner auftreten. Fleet Foxes, The War on Drugs, Black Pumas, Beck, The National, Matchbox 20, Maren Morris, Teddy Swims, Melissa Etheridge, The Beach Boys, My Morning Jacket, Sunny Day Real Estate und Arlo Parks werden ebenfalls bei Bourbon & Beyond 2024 auftreten. Schauen Sie sich das aktualisierte Poster unten an und holen Sie sich hier Tickets.

Sting-Tourdaten für Nordamerika 2024:

17.09. – Detroit, MI @ Fillmore Detroit

18.09. – Detroit, MI @ Fillmore Detroit

19.09. – Louisville, KY @ Bourbon & Beyond

20.09. – Toronto, ON @ Massey Hall

21.09. – Toronto, ON @ Massey Hall

24.09. – Toronto, ON @ Massey Hall

25.09. – Toronto, ON @ Massey Hall

27.09. – St. Louis, MO @ Busch Stadium *

30.09. – Philadelphia, PA @ The Met

01.10. – Philadelphia, PA @ The Met

10/04 – Boston, MA @ MGM Music Hall @ Fenway Park

06.10. – Boston, MA @ MGM Music Hall @ Fenway Park

07.10. – Brooklyn, NY @ Brooklyn Paramount

10/09 – Brooklyn, NY @ Brooklyn Paramount

10/10 – Brooklyn, NY @ Brooklyn Paramount

10/12 – Port Chester, NY @ Das Capitol Theatre

15.10. – Washington, DC @ MGM National Harbor

16.10. – Washington, DC @ MGM National Harbor

20.10. – Miami, FL @ Fillmore Miami Beach

21.10. – Miami, FL @ Fillmore Miami Beach

22.10. – Atlanta, GA @ Cobb Energy Performing Arts Centre (CEPAC)

25.10. – San Antonio, TX @ Alamodome *

28.10. – Chicago, IL @ Auditorium Theatre

29.10. – Chicago, IL @ Auditorium Theatre

01.11. – Chicago, Illinois @ Auditorium Theatre

02.11. – Chicago, Illinois @ Auditorium Theatre

06.11. – San Francisco, Kalifornien @ The Masonic

07.11. – San Francisco, Kalifornien @ The Masonic

09.11. – Las Vegas, NV @ Allegiant Stadium *

11/12 – Los Angeles, Kalifornien @ The Wiltern

13.11. – Los Angeles, Kalifornien @ The Wiltern

15.11. – Los Angeles, Kalifornien @ The Wiltern

16.11. – Los Angeles, Kalifornien @ The Wiltern

* = mit Billy Joel