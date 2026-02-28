The Grateful Dead war schon immer für sein reiches Erbe an Deadheads bekannt, einer Community, die in der neuen abendfüllenden Dokumentation eine wichtige Rolle spielt Sommertour. Das von Chloe Sevigny, Mickey Liddell und Pete Shilaimon für LD Entertainment, Lizzie Nastro und Evelina Kirgan produzierte Porträt der Band und ihrer Fangemeinde von Regisseur Mischa Richter wurde von Utopia für den Kinoverleih ausgewählt.

Sommertour debütierte auf dem Telluride Film Festival und in seiner Kapselrezension lobte Robert Daniels von RogerEbert den Film und schrieb: „Richters Film ist selbst Deadhead und eine nachdenkliche und liebevolle Hommage an eine oft missverstandene Gruppe von Fans.“

Anstelle einer konventionellen Veröffentlichung plant Utopia, den Film auf einer US-Tournee durch mehrere Städte zu zeigen, die auch musikalische Darbietungen von „toteninspirierten Künstlern“ beinhalten wird. Richter sagte in einer Erklärung: „Wir sind so glücklich darüber Sommertour hat bei Utopia ein Zuhause gefunden. Aufgrund der Erfahrung und Liebe von Utopia mit Musikdokumentationen können wir uns keinen besseren Film für unseren Film vorstellen.“

Sommertour wird im Sommer 2026 mit der Tournee beginnen. Weitere Informationen finden Sie hier Folgeist das kürzlich aktualisierte Ranking der besten Konzertfilme aller Zeiten.