Ende 2009 lernten die meisten von uns Bruno Mars durch seine erfolgreiche Zusammenarbeit mit BOB (erinnern Sie sich an ihn?) „Nothin‘ on You“ kennen. „Wunderschöne Mädchen auf der ganzen Welt/ Ich könnte jagen, aber meine Zeit wäre verschwendet/ Sie haben nichts gegen dich, Mädchen.“ Wie süß! Er klang so schön, als er es sang, seine Stimme war rein und kindlich, die Hookline beschwor das Ausdruckswunder des klassischen Soul herauf und stand im völligen Kontrast zum harten Party-Turbo-Pop, der die Charts dominierte.

16 Jahre später ist der Mars zurück Der Romantikersein erstes Soloalbum seit 2016 24K Magieund offenbar hat sich nicht viel geändert. Er ist immer noch derselbe Schlagersänger mit der honigsüßen Stimme und dem Herzen auf der Zunge, und er tut dies immer noch in entschiedenem Gegensatz zum stark digitalisierten Glanz des zeitgenössischen Pop. Nach all dieser Zeit klingt Mars bemerkenswert unverändert und schöpft weiterhin aus der goldenen Ära von Soul und R&B nach jedem Funken ihres Charmes, zufrieden damit, der talentierteste Bewahrer der Musik und nicht ein Pionier zu sein. Was soll man mehr von ihm erwarten, scheint Mars zu fragen Der Romantikerwann ist die Stimmung so ansteckend?

Holen Sie sich hier Bruno Mars-Tickets

Wie der Titel vermuten lässt, Der Romantiker stellt fest, dass Mars erneut von Liebe besessen ist. In den neun Songs geht es eigentlich um nichts anderes; Auf den ersten sieben Tracks ist er überglücklich verliebt, und dann ist er bei „Nothing Left“ untröstlich und beklagt sich darüber, dass „das Feuer nicht mehr so ​​brennt wie früher.“ Beim letzten Lied hofft er dann auf einen letzten Tanz, bei dem er und seine Frau sich vielleicht – nur vielleicht – „noch einmal ineinander verlieben“ werden. Durchweg bietet Mars so viele Klischees an, wie er nur kann: Er rennt durch Feuer, Raketenschiffe und Sternschnuppen, nennt den DJ „Mister“ und behauptet, er sei blind gewesen, aber jetzt kann er sehen … Er wird es wirklich auf jede Art und Weise ausdrücken, dass er nur ein guter, alter, klassischer Loverboy ist.

Verwandtes Video

Waren seine Texte schon immer so allgemein gehalten? Sicherlich nicht, oder? „Liebling, ich würde eine Granate für dich fangen“ ist zumindest ein eindrucksvolles Bild. „When I Was Your Man“ weckt den Beigeschmack des Bedauerns. In einer Zeit, in der sich Popmusik zu sehr auf bekannte Informationen über das Privatleben der Künstler verlässt und punktgenaue Details als Abwehrmechanismus eingesetzt werden, ist das fast überraschend, aber Der Romantiker sehnt sich nach etwas mehr Spezifität. Es wäre toll, etwas mehr darüber zu erfahren Warum Diese Liebe, die er empfindet, ist etwas Besonderes, abgesehen davon, dass sie auf der Tanzfläche perfekt zusammenpassen.

Der Mars stört das alles jedoch nicht wirklich. Wie die Lead-Single „I Just Might“ andeutet, ist er viel mehr daran interessiert, eine Stimmung zu kultivieren – was er unbestreitbar auch tut Der Romantiker. Vielleicht die größte Anpassung am Mars-Sound (abgesehen von der Abkehr von der 90er-Jahre-Nostalgie, die darin steckt). 24K Magie) ist die Einführung einiger lateinamerikanischer Instrumente, die vor allem in den Eröffnungsstücken „Risk It All“ und „Cha Cha Cha“ deutlich werden. Akustische Gitarren flattern und blühen, Congas treiben den Rhythmus voran und Blechbläser sorgen für ein sonnendurchflutetes Gefühl; Mars singt in diesen Liedern à la Luis Miguel und bringt dabei all die sanfte Energie mit, die er aufbringen kann.

Der Rest Der Romantiker bietet charmante, fein gearbeitete Interpretationen von Retro-Soul, Disco, Funk und allem dazwischen. Eine Handvoll Tracks, wie das flotte „On My Soul“, sind in der gleichen 70er-Jahre-Reminiszenz-Arena angesiedelt wie Ein Abend mit Silk SonicMars‘ Zusammenarbeit mit Anderson .Paak im Jahr 2021 und der passendste klangliche Vorgänger für Der Romantiker. Bei vielen Instrumentalstücken entsteht ein Gefühl der Vertrautheit, bei dem man weiß, dass man eine ähnliche Melodie oder einen ähnlichen Groove schon einmal gehört hat, es aber einfach nicht tut kann es nicht ganz einordnen.

Mars und seine Gruppe vertrauenswürdiger Autoren und Produzenten (D’Mile, Phillip Lawrence, Brody Brown, James Fauntleroy und Johan Arjona) sind Meister darin, diese mit Zucker überzogenen Arrangements nachzubilden und ihnen ein frisches und lebendiges Gefühl zu verleihen. Die Songs klingen, als wären sie live direkt auf Band aufgenommen worden, mit großzügigem Hall und einer herrlich satten Atmosphäre, die sich durch die gesamte Produktion zieht. Überall gibt es schöne Schnörkel: Hilfspercussion, die schleicht und flirrt, die Ausdruckskraft des Schlagzeugs während des Gitarrensolos bei „Nothing Left“, das Zusammenspiel zwischen elektrischen und akustischen Gitarren bei „I Just Might“, die weinenden Streicher bei „Dance With Me“. Es klingt alles großartig und Mars rundet das Ganze mit gewaltigen, phänomenalen Gesangsdarbietungen ab.

Aber es gibt definitiv noch mehr zu wünschen übrig Der Romantiker. Der Mars sagt uns im Grunde neun Mal, dass wir hier nicht nach Substanz suchen müssen. Für die überwiegende Mehrheit seiner Zuhörer ist das wahrscheinlich in Ordnung, insbesondere weil er bisher keine Anzeichen dafür gezeigt hat, dass er seinen Sound in eine progressivere Richtung bewegen möchte. Es wäre albern, an den Mars zu denken würde nicht Selbst nach 10 Jahren kehrt er wieder zu seinen üblichen, geschmeidigen Vintage-Pop-Träumereien zurück.

Tut es trotzdem Der Romantiker muss so gewöhnlich sein? Auch wenn klanglich alles zu stimmen scheint, fehlt dem Projekt das Charisma, das Mars und .Paak mitbrachten Ein Abend mit Silk Sonic. Mars war dort schamlos romantisch, aber es wurde mit einem frechen Augenzwinkern und, vor allem dank .Paak, einer größtenteils unseriösen Ausstrahlung wiedergegeben. Die Texte boten mehr Spezifität und Perspektive, die Bereitschaft, verspielt und spielerisch zu sein und gleichzeitig die ausgeprägten Persönlichkeiten des Duos beizubehalten.

Der Romantikerbietet leider keine Perspektive. Bruno ist verliebt und die Liebe ist großartig. Tanzen ist großartig. Lasst uns alle zusammenkommen und uns wohlfühlen. Gibt es noch etwas, was du sagen möchtest, Bruno? Irgendetwas?