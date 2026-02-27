Das Punk in the Park-Festival hat alle seine Veranstaltungen für 2026 abgesagt, nachdem es zu heftigen Reaktionen wegen einer Spende des Festivalbesitzers Cameron Collins von Brew Ha Ha Productions für Donald Trumps Präsidentschaftswahlkampf gekommen war.

Das Wanderfest sollte am 18. April in Pittsburgh stattfinden; 2. Mai in Orlando; und 23. Mai in Vallejo, Kalifornien. Eine auf dem offiziellen Instagram-Account des Festivals veröffentlichte Erklärung lautet wie folgt

„Schweren Herzens geben wir die Absage der für 2026 geplanten Roadshow-Veranstaltungen von Punk in the Park bekannt.

Wir haben wirklich an diese Shows geglaubt und wissen, wie viel sie vielen von Ihnen bedeutet haben. Leider hat das aktuelle Klima rund um die Veranstaltungen zu Herausforderungen geführt, die es uns unmöglich machen, so voranzukommen, dass wir unseren Fans, Künstlern und Partnern das Erlebnis bieten, das sie verdienen.

Das ist für alle Beteiligten unglaublich enttäuschend. Unser Ziel war es immer, Menschen durch Musik, Gemeinschaft und gemeinsame Leidenschaft zusammenzubringen – und es ist schmerzhaft, wenn die Umstände dies verhindern.

Alle Ticketinhaber erhalten innerhalb der nächsten Woche automatisch eine vollständige Rückerstattung an der ursprünglichen Verkaufsstelle. Es sind keine Maßnahmen erforderlich.

Wir möchten den Fans, die uns unterstützt haben, den Bands, die uns zur Seite standen, und den Crews, die hinter den Kulissen hart gearbeitet haben, aufrichtig danken. Ihr Glaube an diese Ereignisse hat mehr bedeutet, als Sie ahnen.

Wir hoffen, dass dies nicht das Ende von Punk in the Park ist, sondern eher eine Pause, während wir uns neu formieren und in die Zukunft blicken.“

Vor ein paar Tagen erklärten Dead Kennedys, dass sie als Verpflichtung gegenüber ihren Fans weiterhin die Termine in Pittsburgh und Vallejo spielen würden, aber künftig keine Punk-in-the-Park-Veranstaltungen mehr spielen würden. Das gefiel dem ehemaligen Frontmann der Band, Jello Biafra, nicht, der erklärte: „Sie nehmen das Geld und ziehen sich DANN zurück? Die echten Dead Kennedys hätten das von vornherein nie zugelassen.“

Heute früh, kurz vor der Absage, ließen The Adicts den Gesetzentwurf fallen und erklärten: „Punkrock sollte uns vereinen, nicht spalten.“

Letztes Jahr wurde bekannt, dass Festivalbesitzer Collins eine bescheidene Spende für Trumps Präsidentschaftswahlkampf geleistet hatte, was ihn dazu veranlasste, die folgende Erklärung zu veröffentlichen: „Wie viele Amerikaner passen meine politischen Ansichten nicht genau in eine Schublade oder Parteizugehörigkeit. Ich glaube an Fairness, Menschlichkeit, freie Meinungsäußerung und die Förderung der Einheit unter den Menschen. So habe ich versucht, mein Leben zu leben und meine Geschäfte zu führen.“

Damals schworen Dropkick Murphys und andere Acts, nie wieder auf dem Festival zu spielen.