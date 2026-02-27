Wenn Sie vor dem Relaunch einer Franchise stehen, warum sollten Sie einen Autor engagieren, um eine Idee zu entwickeln, wenn Sie zwei engagieren können? Das ist die neue Strategie von Paramount GI Joe: Der Hollywood-Reporter berichtet, dass Danny McBride und Max Landis beauftragt wurden, an separaten Ideen für die Spielzeugmarke zu arbeiten – das Studio plant dann, die beiden unterschiedlichen Drehbücher zu einem einzigen zu verschmelzen.

Landis, der Drehbuchautor hinter 2012 Chronik und 2017 HellUm ihn war es in den letzten Jahren ruhig, seit mehrere Frauen ihm sexuellen und emotionalen Missbrauch vorwarfen. (Tragischerweise wird die Welt seine Meinung zu Pepe Le Peu möglicherweise nie zu Gesicht bekommen.) Dies wird sein erstes großes Projekt seit der Untersuchung seines Verhaltens durch Daily Beast im Jahr 2019 sein, aber Paramount baut eine Erfolgsbilanz auf, wenn es darum geht, abgesagte Männer wieder an die Arbeit zu bringen, während Brett Ratner sich darauf vorbereitet, die Welt zu seinem zu machen Hauptverkehrszeit 4.

McBrides Beteiligung macht in gewissem Maße Sinn, da sich der Autor/Regisseur/Komiker nicht nur als eine einzigartige Comedy-Truppe etabliert hat (seine neueste Serie, HBO’s). Die gerechten Edelsteine), aber jemand mit Franchise-Erfahrung, als Autor und Produzent bei den Relaunchs von Halloween Und Der Exorzist.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Studios wie Paramount mehrere Drehbücher innerhalb eines einzigen Franchises entwickeln, obwohl das Ziel normalerweise nicht darin besteht, die besten Teile für einen Film zu kopieren und zusammenzufügen. Angesichts des gefeierten Kassenschlagers von 2023 scheint es auch eine kurzsichtige Strategie zu sein Barbie war dank der einzigartigen kreativen Vision der Autorin/Regisseurin Greta Gerwig ein Erfolg.

Der letzte GI Joe Der Spielfilm war 2021 Snake Eyes: GI Joe Origins. Allerdings der Film 2023 Transformers: Aufstand der Bestien hat die Möglichkeit angedeutet, die beiden Hasbro-Franchises zu kreuzen.