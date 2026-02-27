Willkommen zur neuesten Ausgabe von Stream On, dem wöchentlichen Newsletter von Consequence, der die ewig verwirrende Frage beantwortet: Welche Filme und Fernsehsendungen sollten Sie sehen? (Hier abonnieren!) Wir suchen nach Ideen für alle neuen und aktuellen Veröffentlichungen von Netflix, Hulu, Disney+, Prime Video, Paramount+, Peacock, HBO Max und mehr – ganz zu schweigen von „Blast From the Past“ und Streaming-Empfehlungen von einem besonderen Gast!

Die Tipps dieser Woche

Peelings (FERNSEHER)

Erstellt von: Bill Lawrence

Gießen: Zach Braff, Donald Faison, Sarah Chalke, John C. McGinley, Judy Reyes, Robert Maschio, Phill Lewis, Vanessa Bayer, Joel Kim Booster

Streaming auf: Hulu

Wenn Serien wiederbelebt werden müssen, dann sollen sie auf diese Weise wiederbelebt werden: Als Fortsetzungen dessen, was vorher war, passend zum Ton der Originalserie und unter Nutzung der vorher festgelegten Besetzungschemie, während gleichzeitig die Handlung gerade so aktualisiert wird, dass sie in die moderne Zeit passt. Die ersten vier Folgen der neuen Serie haben mir sehr gut gefallen Peelingssowohl für das Alte (JDs und Turks Freundschaft ist eine schöne und reine Sache) als auch für das Neue (Vanessa Bayers Chaos-Energie passt hier so gut). Ja, es wäre schön, wenn es mehr Originalserien gäbe, aber manchmal ist eine Wiederaufnahme wie ein Cover eines großartigen Songs: Das Cover unterstreicht, wie gut die ersten Bestandteile des Liedes waren.

Jackie Kashian: Alter-Kashian (Comedy-Special)

Geleitet von: Jacob Rupp & Nick Holmby

Mit: Jackie Kashian

Streaming auf: YouTube

Diese Woche gibt es noch einige andere aufregende Comedy-Specials, die Premiere haben, darunter neue Stunden von Taylor Tomlinson und Chris Fleming auf Netflix und HBO Max bzw. Jackie Kashian hat jedoch eine Stunde Stand-up-Show abgeliefert, die die vergrabene Wut, die so viele von uns genau in diesem Moment empfinden, wirklich einfängt. Einfach gefilmt, wobei der Fokus ausschließlich auf Kashians erstklassigen Witzen liegt, ist es ein frischer, aktueller, lebendiger und oft kathartischer Blick auf die moderne Zeit – ein Urschrei in Comedy-Form.

Der Bluff (Film)

Geleitet von: Frank E. Blumen

Gießen: Priyanka Chopra Jonas, Karl Urban, Ismael Cruz Córdova, Safia Oakley-Green, Temuera Morrison

Streaming auf: Prime Video

Ich war so begeistert von der Idee eines Piratenfilms mit Priyanka Chopra Jonas und Karl Urban in den Hauptrollen … bis ich herausfand, dass es keine Liebesgeschichte, sondern ein Thriller war. Trotzdem hat es mir Spaß gemacht, Chopra Jonas in der Rolle der berüchtigten Bloody Mary zuzusehen, die dachte, sie hätte dieses Leben hinter sich gelassen, bis es Urbans Captain Connor gelingt, sie aufzuspüren. Im Grunde genommen handelt es sich um einen Rachethriller mit ordentlicher Action und einigen lustigen Darbietungen (ich freue mich immer, Temuera Morrison zu sehen!). „Hey Liz“, fragst du, „ich weiß, du hast gesagt, dass es keine Romanze ist, aber wird der intensive Höhepunkt des Schwertkampfs auf einer Klippe vielleicht auch ein bisschen sexy?“ Die Antwort ist ja, ja, das tut es. Gern geschehen.

Ponys (FERNSEHER)

Erstellt von: Susanna Fogel, David Iserson

Gießen: Emilia Clarke, Haley Lu Richardson, Adrian Lester, Artjom Gilz, Nicholas Podany, Petro Ninovskyi, Vic Michaelis

Streaming auf: Pfau

Dieser ist schon seit einer Minute draußen und ich muss gestehen, dass ich die Staffel immer noch nicht zu Ende gelesen habe. Aber für diejenigen, die einen Spionagethriller mögen, in dem die Spione vielleicht ein wenig inkompetent sind (wenn man dich ansieht, Langsame Pferde Nerds), Ponys kann es sehr empfehlen. Das größte Verkaufsargument dürften die fantastischen Hauptrollen von Haley Lu Richardson und Emilia Clarke sein, als zwei frischgebackene Witwen, die sich schnell über den Kopf drängen, während sie versuchen herauszufinden, was mit ihren Ehemännern als Geheimagenten passiert ist. Ich war jedoch auch von den lustigen Dialogen, den großartigen Nadelstichen und dem detailreichen Blick auf das Leben in der Sowjetunion von 1977 begeistert.

Explosion aus der Vergangenheit

Die Startbildschirme von Streaming-Diensten sind immer voll mit den neuesten Neuerscheinungen, aber wir verbringen nicht genug Zeit damit, uns darüber im Klaren zu sein, wie viele gute Bibliotheksinhalte auf all diesen Plattformen gestreamt werden. Jede Woche stellt Stream On einen weniger neuen Favoriten vor (der aus der Zeit vor der Gründung von Consequence stammen muss, also 15 Jahre oder älter ist), der die Aufmerksamkeit der heutigen Zeit verdient.

Cracker Großbritannien (Fernsehen)

Erstellt von: Jimmy McGovern

Gießen: Robbie Coltrane, Geraldine Somerville, Christopher Eccleston, Ricky Tomlinson, Lorcan Cranitch, Barbara Flynn, Kieran O’Brien

Streaming auf: Britbox, The Roku Channel, Pluto TV

Wenn Sie Ihre Krimis gern in lockerem Tempo drehen und sich um eine der fesselndsten Darbietungen des britischen Fernsehens drehen, dann sind das die 1990er-Jahre Cracker könnte deine Stimmung sein. Robbie Coltrane (ja, Hagrid aus dem Harry Potter Filmen, und sehr vermisst) spielt einen Kriminalpsychologen mit einem echten Talent dafür, Verdächtige anzuschreien und sich auch privat schlecht zu benehmen. Irgendwie ist seine Anziehungskraft nicht zu überschätzen. Frühe Staffeln von Cracker Außerdem gibt es einen jungen Christopher Eccleston als DCI, der die Polizei überwacht, mit toller Unterstützung von Ricky Tomlinson und Geraldine Somerville. Wie ich schon sagte, geht die Serie ihre Geheimnisse nicht schnell durch (die meisten Episoden dauern eine Stunde und die Fälle werden in zwei oder drei Teilen gelöst). Aber manchmal ist es schön, sich einfach an ein paar tollen Charakteren und Dramen zu erfreuen.

Ein besonderer Gast empfiehlt!

Liz ist nicht die einzige Person auf der Welt, die den Leuten Vorschläge machen kann, die sie sich ansehen sollten … Deshalb wird Stream On jetzt jede Woche eine Auswahl eines besonderen Gastes präsentieren! Dieser besondere Gast könnte buchstäblich jeder aus der Welt der Unterhaltung sein – Schauspieler, Autoren, Regisseure, Musiker oder jeder andere, von dem Liz glaubt, dass er sich etwas Interessantes ansieht.

Diese Woche: David Moskau!

Wer sind Sie? David Moscow begann seine Karriere als Schauspieler in jungen Jahren, als er in den 1988er Jahren die Kinderversion von Tom Hanks spielte Großund spielte neben Christian Bale auch in der Originalverfilmung von Newsies (ein Pro-Labour-Klassiker!). Seitdem ist er weiterhin als Schauspieler tätig, aber in seinem neuesten Projekt spielt er sich selbst: Die nicht geschriebene Serie „The Peacock“. Von Grund auf zeigt, wie Moskau ein typisches Gericht aus einer bestimmten Region (warten Sie darauf) von Grund auf neu kreiert. „Von Grund auf neu“ umfasst in diesem Fall die gesamte Fischerei, Nahrungssuche und Landwirtschaft, die erforderlich ist, um die notwendigen Zutaten zusammenzustellen, damit wir gemäß der Logline der Show verstehen können, „wie Essen Wirklich kommt auf deinen Teller.“

Was empfehlen sie? David hat heute drei Tipps für uns!

Ein Ritter der Sieben Königreiche (HBO Max) ist großartig. Eigentlich sollte ich darauf warten, dass meine Frau es sieht, aber sie ist beschäftigt; SHHH, sag es ihr nicht!

Bläulich (Disney+) gehört zu den emotionalsten Geschichtenerzählungen im Streaming. Die Kinder, die in den Weltraum reisen und die Traurigkeit, ihre Freundin dort allein zu lassen, oder eine mürrische Mutter, die lernt, mit ihrem Kind im Regen zu spielen … Ich glaube, ich habe gerade etwas im Auge.

Ich schaue mir die letzte Staffel von an Folge (HBO Max). War beim ersten Mal zu stressig, um es anzusehen, also musste ich es ausschalten. Aber jetzt ist alles amüsant – Schmerz + Zeit sind gleich lustig.

Vielen Dank an David für diese Auswahl! Von Grund auf Premiere am 2. März auf Peacock.

Ein letzter vor dem Schlafengehen

Lassen Sie uns abschließend einen Film oder eine Fernsehsendung hervorheben, die nicht nur großartig ist, sondern auch nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt: Stellen Sie sich diesen Abschnitt als Antwort auf die Frage vor: „Was kann ich mir ansehen, bevor ich ins Heu gehe, und hält mich nicht zu lange wach?“ Die einzige Regel ist, dass es weniger als 95 Minuten sein muss, wenn es sich um einen Film handelt, oder weniger als 30 Minuten pro Folge, wenn es eine Fernsehsendung ist. Ansonsten sind keine Grenzen gesetzt!

Teenage Mutant Ninja Turtles: Chrome Alone 2 – Verschollen in New Jersey (Kurzfilm)

Geleitet von: Kent Seki

Gießen: Micah Abbey, Shamon Brown Jr., Nicolas Cantu, Brady Noon, Beck Bennett, Zach Woods

Streaming auf: Paramount+

Zunächst einige Hinweise: Dieser Kurzfilm erschien ursprünglich in den Kinos vor Der SpongeBob-Film: Suche nach Schwammkopfund weil nichts auf dieser Welt einfach oder gut sein kann, ist es etwas kompliziert, es auf Paramount+ aufzuspüren. Um es zu finden, gehen Sie zur Paramount+-Seite für Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem (Die bezaubernd 2023 animiertes Abenteuer) und gehen Sie zu den Bonusfunktionen – Chrome allein 2 sollte das erste verfügbare Video sein, das aufgeführt wird.

Sobald Sie es bis hierher geschafft haben, werden Sie sich noch einmal daran erinnern, warum Mutanten-Chaos hat so verdammt viel Spaß gemacht. Dieser witzige Kurzfilm mit der neuen Besetzung der Amphibian-Martial-Arts-Amphibien sowie dem zuverlässig urkomischen Zach Woods ist eine Weihnachtsgeschichte, die dank ihres Metakommentars zu KI und der Spielzeugindustrie das ganze Jahr über gespielt wird. Es sind knappe sieben Minuten, jede davon herrlich. (Und die zusätzliche Mühe wert, es zu finden.)

Wir werden nächste Woche mit weiteren Tipps zurück sein – bleiben Sie in der Zwischenzeit sicher da draußen, oder noch besser, bleiben Sie drinnen, wo es auf jeden Fall sicher ist und es so viel Film und Fernsehen zu sehen gibt.