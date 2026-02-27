Wie Hewlett erzählt, „wurde seine Schwiegermutter krank und lag in Jaipur im Koma. Ich habe acht Wochen mit meiner Frau verbracht und versucht, sie nach Hause zu bringen. Sie hat es leider nicht geschafft. Aber obwohl es sich um ein sehr schwieriges Thema handelte, habe ich mich auch in Jaipur verliebt. Ich sagte zu Damon, wir müssen gemeinsam nach Indien gehen.“

Die erste Songwriting-Reise nach Indien war laut Albarn „eine Freude, ein Wunder, eine bemerkenswert durchfallfreie Erfahrung“. Gorillaz arbeitete mit lokalen Musikern in einem großen, improvisierten Austausch zusammen. „Es ist so eine verdammt wichtige Sache auf der Welt“, fährt Albarn fort, „die Idee annehmen zu können, dass wir alle zusammen auf demselben Planeten leben und deshalb alle gleich sind. Man hat alle Vorteile, wenn man an andere Orte geht. Man weiß noch nicht alles. Egal wie allmächtig man sich auch sieht, man muss noch ein bisschen mehr lernen.“

Doch nach dieser ersten Indienreise häuften sich die Tragödien. „Damons Vater starb, und dann starb mein Vater zehn Tage später“, sagt Hewlett.

Das Paar reiste ein zweites Mal zurück nach Indien, nun an den Ganges, wohl wissend, dass die Lieder, die sie geschrieben hatten, dem Tod entgegensahen. Hewlett sah „Scheiterhaufen, auf denen die Leichen verbrannt und die Asche in den Ganges geworfen wurde“. Das Ritual reicht 3.000 bis 3.500 Jahre zurück, vielleicht sogar noch länger.

Erfahrungen wie diese veränderten die Art und Weise, wie sie vorgehen wollten Der Berg. Gorillaz begann, auf zeitgenössische Weise über verstorbene Kollaborateure zu denken.

„Damon hatte die Idee, alle Aufnahmen, die wir in den letzten 25 Jahren gemacht haben, durchzugehen und Outtakes aller verstorbenen Menschen zu finden, mit denen wir zusammengearbeitet haben“, erinnert sich Hewlett. „Dennis (Hopper) ist einer von denen. Wir haben Dave (Jolicoeur) von De La Soul, wir haben Bobby Womack, da sind Mark E. Smith, Tony Allen“ und viele mehr, entnommen aus alten Aufnahmen, die nicht verwendet wurden. Diese wurden für das Album als „Stimmen vom nächsten Ort“ umfunktioniert.

Albarn fügt hinzu: „Es ist keine Nostalgie, wenn man es noch nie zuvor gehört hat.“

Die Überlieferungen der virtuellen Gorillaz orientieren sich oft an den realen Schöpfern und Der Berg ist keine Ausnahme. Diese Verluste würden schließlich zur emotionalen Architektur des Albums werden, gefiltert durch die Mythologie von 2-D, Murdoc, Noodle und Russel, die sich auf ihre eigene virtuelle Reise nach Indien begaben.

Nach einer instrumentalen Einführung, Der Berg stellt mit „Moon Cave“ seine einzigartige Mythologie vor. „Die Mondhöhle ist der Ort, an dem alles, alle menschlichen Ideen, zum Vorschein kommen“, sagt Albarn. „Ob es darum geht, einen perfekten Kreis mit zwei scharfen Obsidianstücken zu zeichnen, die sich auf einem Bogen drehen, oder KI, alles kommt von der Rückseite der Höhle, im Schatten.“

Und wie bei früheren Projekten ist die virtuelle Band ein wesentlicher Teil des Prozesses. Ein Teil davon ist künstlerische Freiheit; Hewlett erklärt: „Sie können Erfahrungen machen, zu denen wir noch nicht fähig sind, und von diesen Erfahrungen zurückkommen und uns davon erzählen. Das bringt uns ein wenig aus der Gleichung und ermöglicht es uns, kreativ zu sein und zu experimentieren.“