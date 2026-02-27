Der Kampf zwischen Paramount und Netflix um den Besitz von Warner Bros. könnte nun vorbei sein, da der Vorstand von Warner Bros. Discovery bekannt gegeben hat, dass das neueste Angebot von Paramount Skydance für das Studio ein „überlegenes Angebot“ gegenüber dem aktuellen von Netflix ist. WBD setzte Netflix gemäß den Bedingungen der Netflix-Fusionsvereinbarung, die zuvor im Dezember von den beiden Unternehmen unterzeichnet wurde, eine Frist von vier Werktagen für die Abgabe eines Gegenangebots. In einer überraschenden Wendung schied Netflix stattdessen aus dem Rennen aus und Paramount blieb der einzige Bieter für das historische Studio.

Der ursprünglichen Netflix-WBD-Fusionsvereinbarung folgte ein feindlicher Übernahmeversuch von Paramount zur Übernahme von Warner Bros. Die Angebote von Netflix und Paramount unterscheiden sich auf dramatische Weise, und in der WBD-Erklärung wurden die Elemente aufgeführt, die den Paramount-Deal zu diesem Zeitpunkt zum überlegenen Deal machten.

Dazu gehören ein Kaufpreis von 31,00 US-Dollar pro WBD-Aktie in bar, eine von Paramount zu zahlende Kündigungsgebühr in Höhe von 7 Milliarden US-Dollar, falls der Deal aus „regulatorischen Gründen“ nicht abgeschlossen werden sollte, und Paramount übernimmt die Kündigungsgebühr in Höhe von 2,8 Milliarden US-Dollar, die WBD Netflix schulden würde, wenn WBD den Netflix-Deal kündigt. Darin wird auch „die Verpflichtung“ von Larry J. Ellison, dem Vater von David Ellison, CEO von Paramount Skydance, erwähnt, zusätzliches Eigenkapital „in dem Umfang bereitzustellen, der zur Unterstützung der von den kreditgebenden Banken von PSKY geforderten Solvenzbescheinigung erforderlich ist“.

In einer Erklärung sagten die Co-CEOs von Netflix, Ted Sarandos und Greg Peters: „Die von uns ausgehandelte Transaktion hätte einen Mehrwert für die Aktionäre geschaffen und einen klaren Weg zur behördlichen Genehmigung gegeben. Wir waren jedoch immer diszipliniert, und bei dem Preis, der erforderlich ist, um dem neuesten Angebot von Paramount Skydance zu entsprechen, ist der Deal finanziell nicht mehr attraktiv, sodass wir es ablehnen, dem Angebot von Paramount Skydance zu folgen.“ Paramount hat zugestimmt, die Kündigungsgebühr in Höhe von 2,8 Milliarden US-Dollar zu übernehmen, die Warner Bros. Netflix für den Ausstieg aus der bestehenden Fusionsvereinbarung schulden würde.

Das Eigentum an WBD hat ein politisches Element, dank der Fähigkeit der Trump-Regierung, den Deal zu beeinflussen: Der Präsident hatte bereits eine sehr kühle Forderung geäußert, dass die Geschäftsführerin Susan Rice aus dem Netflix-Vorstand entfernt werden soll, und Sarandos besuchte diese Woche Washington DC, um sich mit der Regierung zu beraten. In der Zwischenzeit wirbt Paramount aktiv um Trumps Zustimmung, indem es beispielsweise Brett Ratner grünes Licht gibt Hauptverkehrszeit 4 und Bari Weiss mit der Leitung von CBS News betrauen. Da Paramount nun bereit ist, Warner Bros. zu übernehmen, könnte Weiss‘ nächste Rolle darin bestehen, Chef von CNN zu werden.

Die Entscheidung von Netflix, ein Gegenangebot abzulehnen, ist die bisher dramatischste Wendung in einer Geschichte, die die Unterhaltungsindustrie seit Monaten erschüttert. Angesichts des bisherigen Verlaufs ist dies jedoch möglicherweise nicht die letzte Überraschung.