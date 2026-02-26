Als Beweis dafür, dass zügellose Selbstzerstörung ein Spiel für junge Männer ist, hat Johnny Knoxville die bevorstehende Ankündigung angekündigt Esel 5 wird der letzte Teil der Franchise sein.

Im Gespräch mit Rollender SteinKnoxville sagte, dass der kommende fünfte Teil „der natürliche Ort zum Ende“ sei. Knoxville erklärte: „Es wird absolut schrecklich“ und fügte hinzu, dass es ihm wirklich schwer fiele, sich von der Aussicht auf zukünftige Filme zu verabschieden.

Fans und Insider hatten ursprünglich geglaubt, dass die Serie bereits im Jahr 2022 enden würde Esel für immer. Allerdings sagte Knoxville Vielfalt „Wir haben nie gesagt, dass es das letzte war“, und fügten hinzu: „Wir sagen nie nie.“ Knoxville erwähnte auch Spekulationen, dass sie ursprünglich nur einen Film machen würden, aber das Team änderte eindeutig seine Meinung aufgrund des anfänglichen Erfolgs dieses Films.

Verwandtes Video

Warum das Esel Dass die Mannschaft jetzt aufgibt, könnte viel mit Knoxvilles eigenen Gesundheitsproblemen zu tun haben. Im Jahr 2022, erzählte Knoxville USA heute der eine Schießerei mit Hirnschäden erlitten hat Esel für immer nachdem er von einem Stier in die Luft geschleudert wurde. Anschließend erzählte er es Rollender Stein dass die Verletzung zu „katastrophalen Gedanken“ und dem anhaltenden Gefühl geführt habe, dass „die ganze Welt zusammenrückt“. (Knoxville hat kürzlich auch erwähnt, dass er nichts tun konnte Esel 5 Satz, der eine weitere Gehirnerschütterung hätte riskieren können.)

„Dein Gehirn füttert dich mit solch schrecklichen Informationen“, sagte Knoxville über seine anfängliche Verletzung. „Die Leute draußen sagten mir: ‚Dein Gehirn spielt dir einen Streich.‘ Ich sage: „Nein, nein, es passiert.“ Es passiert nichts. Im Laufe von fünf oder sechs Monaten stürzte mein Geist einfach in die Tiefe, aber dann nahm ich Medikamente und es begann sich zu ändern und ich fühlte mich wieder wie ich selbst.“

Zur Zeit von Esel 5In der ersten Ankündigung machte Knoxville zu diesem Zeitpunkt keinen Hinweis darauf, dass dies das letzte Hurra sein würde, und schrieb: „Nun, verdammt noch mal, wir beginnen das Jahr mit einem Paukenschlag. Das wollten wir Ihnen diesen Sommer mitteilen.“ Esel ist zurück!! Es folgen noch mehr, aber ich wollte, dass Sie es zuerst von uns hören!!“

Eselbegann natürlich im Jahr 2000 als MTV-Serie und machte der Welt über drei Staffeln nicht nur Knoxville, sondern auch Künstler wie Bam Margera, Steve-O, Ryan Dunn und Jason „Wee Man“ Acuña bekannt. Es wurden fünf Filme gedreht, darunter auch der von 2002 Jackass: Der Film2006er Jahre Esel Nummer Zwei und 2010er Jahre Jackass 3Dsowie Sondereditionen „2.5“, „3.5“ und „4.5“ mit zusätzlichen Funktionen/Boni. Die Serie führte auch zu einem Spin-off-Film, der Komödie mit versteckter Kamera aus dem Jahr 2013 Böser Opa.

Als Antwort auf die abschließenden Glückwünsche des Interviewers bot Knoxville eine seltsam tiefgründige Zusammenfassung von Esel‚ eigene Marke von „Zen durch die Kunst des Chaos“, die sagt: „Du hoffst, dass es überhaupt nicht gut läuft! Sollte ein verdammtes Zugunglück sein. Darauf solltest du hoffen. Ich denke, wir haben es so konzipiert.“

Esel 5 kommt am 26. Juni in die Kinos.