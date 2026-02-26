Der Dokumentarfilm über Melania Trump enthält einen Teil von Jonny Greenwoods Oscar-nominierter Partitur für Paul Thomas Andersons Phantomfadendessen Entfernung Greenwood inzwischen beantragt hat. Es stellte sich heraus, dass die Filmemacher auch Musik von mehreren anderen prominenten Künstlern suchten, aber letztendlich abgelehnt wurden.

In einem neuen Interview mit Wöchentliche Unterhaltungenthüllte Produzent Marc Beckman, dass mehrere Ihrer Lieblingskünstler vehement gegen die Aufnahme ihrer Songs in den Film protestierten, der die Vorbereitungen von First Lady Melania Trump im Vorfeld der Amtseinführung von Donald Trump im Jahr 2025 dokumentiert. Wie Beckman (der auch ein Berater von Frau Trump ist) es so treffend ausdrückte: „Es gab Musik, die wir zu bekommen versuchten, aber leider steckte auch Politik dahinter.“

Zu den Künstlern, die „auf keinen Fall“ sagten, gehören:

Prinz: Laut Beckman war der Film tatsächlich ziemlich nahe daran, ein Lied von The Purple One zu übernehmen. Die Anwälte von Prince kamen jedoch offenbar in letzter Minute hinzu und sagten, er würde „niemals wollen, dass sein Lied mit Donald Trump in Verbindung gebracht wird“. Beckman beklagte, dass „das kein Donald-Trump-Film ist“ und fügte hinzu, dass er „hin und wieder in den Film hineinkommt, aber hier geht es nur um Melania. Es ist nicht politisch.“ Und dieser Typ hat es blockiert. Es ist so lächerlich.“

Verwandtes Video

Guns N‘ Roses: Beckman behauptete, die Band sei „politisch in der Mitte gespalten“. Er fügte hinzu: „Es gab ein wunderschönes Lied, das wir verwenden wollten“, aber „einer der Jungs – ich möchte es nicht nennen, das ist nicht fair – sagte: ‚Du hast es verstanden. Los.‘ Und der andere meinte im Grunde: ‚Es gibt einfach keine Möglichkeit.‘“

Grace Jones: Beckman bemerkte, dass die geliebte Sängerin/das beliebte Model auch „die politische Hürde nicht überwinden konnte, ungeachtet der Tatsache, dass der Film kein politischer Film ist“. Er fügte hinzu: „Es ist enttäuschend, wenn die Leute die Politik so weit in den Vordergrund stellen, und das ist bei dem Film sicherlich ein wenig passiert.“

Beim Thema Greenwood scheint Beckman die Ablehnung besonders hart getroffen zu haben. Anfang des Monats äußerte der Radiohead-Gitarrist und Regisseur Paul Thomas Anderson Einwände gegen den Film und verwies darauf, dass man sie nicht zu der Verwendung eines „Soundtrack-Cue“ aus dem Jahr 2017 konsultiert habe Phantomfaden. Daher forderten beide die Entfernung des Stichworts Melaniaist der Soundtrack.

„Es ist lustig – Radiohead ist eine meiner absoluten Lieblingsbands“, sagte Beckman. „Dass sie öffentlich aufgetreten sind und sich distanziert haben, ist meiner Meinung nach nur ein Teil der unglücklichen Zeit, in der wir leben. Wir sind rausgegangen und haben einen schönen Film gedreht, der sich nicht mit politischer Politik oder Ähnlichem befasst. Die Musik in diesem Moment ist so perfekt, ehrlich gesagt, ich war so begeistert, sie verwenden zu können. Aber ehrlich gesagt, ich werde trotzdem ein Fan bleiben und jeden Tag ihre Musik hören.“

Außerhalb der Musik hat der Film auch andere Kontroversen ausgelöst. Dazu gehört auch die Beteiligung des Filmemachers Brett Ratner, der nach 2017 erhobenen Körperverletzungsvorwürfen zum ersten Mal wieder auf den Regiestuhl zurückkehrte. Dann gibt es natürlich Berichte, dass die 40 Millionen US-Dollar, die Amazon für den Erwerb des Films ausgegeben hat, was manche als kaum mehr als eine „Bestechung“ von CEO Jeff Bezos an die Trump-Regierung angesehen haben.

In ihrer eigenen Rezension kritisierte Liz Shannon Miller den Film und sagte, dass die Bezeichnung Dokumentarfilm „bedeutet, dass hinter seiner Konstruktion eine sinnvolle, wohlüberlegte Absicht steckt, was ganz und gar nicht der Fall ist.“ Stattdessen habe das Dokument „das Gewicht und die Tiefe eines Post-its“.

Miteinander ausgehen, Melania hat weltweit nur 16 Millionen US-Dollar verdient.