Der umstrittene Streamer Adin Ross, der auf seinem Kanal unter anderem Donald Trump und Nick Fuentes gehostet hat, hat seinen Kauf offiziell abgeschlossen Wandlung zum Bösen Haus in Albuquerque, New Mexico.

Wie TMZ bestätigte, gab Ross 1,3 Millionen US-Dollar für „Walter Whites Haus“ aus, das ursprünglich im Januar 2025 für 4 Millionen US-Dollar gelistet war. Nachdem die Immobilie mit vier Schlafzimmern auf dem Markt zurückblieb, wurde der Listenpreis jedoch auf 400,00 US-Dollar gesenkt.

Kaufen Wandlung zum Bösen auf Blu-ray

Berichten zufolge hat Ross von „20 legitimen Angeboten“ für das Heim gewonnen. Als er Anfang des Monats ankündigte, dass er den Zuschlag erhalten habe, schrieb der Livestreamer in den sozialen Medien, dass er „alles in meiner Macht Stehende tun“ werde, um sein neues Haus zu einer 1:1-Nachbildung zu machen, „wie man es in der Show sieht“.

Joanne Quintana, deren Familie das Haus mehr als fünf Jahrzehnte lang besaß, stellte es nach so langer Zeit zum Verkauf Wandlung zum Bösen Als die Fans vorbeikamen, um sich das Äußere persönlich anzusehen, verspürten sie das Bedürfnis, einen Zaun um ihr Grundstück zu errichten.

„Das war das Zuhause unserer Familie seit 1973, fast 52 Jahre lang“, sagte sie im Januar 2025 dem Lokalsender KOB4. „Also gehen wir mit nur unseren Erinnerungen davon. Es ist Zeit, weiterzumachen. Wir sind fertig. Es gibt keinen Grund mehr zu kämpfen.“

Jetzt gehört es einem Mann, der im Vorfeld der Wahl 2024 den damaligen Präsidenten Trump interviewt hat und den Holocaust-Leugner Nick Fuentes im Stream moderiert hat. Ross wurde kürzlich neben Drake auch in einer RICO-Klage wegen betrügerischen Glücksspiels verklagt.

Was könnte da schief gehen?