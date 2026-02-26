Mit einer AMC Theatres A-List-Mitgliedschaft erhalten Sie derzeit vier kostenlose Filme pro Woche und andere verschiedene Vergünstigungen für Ihre monatliche Gebühr. Die nationale Theaterkette plant nun, den Deal zu versüßen – obwohl Nicht-Abonnenten über die Änderung nicht glücklich sein werden. Später in diesem Jahr werden „bevorzugte Premium-Sitzplätze“ gesperrt und für A-List- und Stubs Premiere-Mitglieder priorisiert.

Entsprechend VielfaltAMC-Vorsitzender Adam Aron erklärte die Änderung bei einer Telefonkonferenz mit den Worten: „Wir werden sicherstellen, dass die besten Plätze in unseren Auditorien zunächst ohnehin für unsere besten Kunden reserviert sind.“

AMC hat zuvor mit einem Pilotprogramm namens Sightline experimentiert, das Nichtmitgliedern einen Aufpreis für Sitzplätze „normalerweise in der Mitte des Auditoriums“ berechnet. Der Plan wurde innerhalb weniger Monate verworfen, aber seine Überreste sind hier deutlich zu sehen.

Verwandtes Video

Letzten Sommer ging AMC einen anderen Weg, um den Umsatz anzukurbeln, indem es dienstags und mittwochs 50 % Rabatt auf Tickets und Ermäßigungen anbot. Weitere Informationen finden Sie hier in unserem aktuellen Blick darauf, wie Ketten wie AMC und Regal von einer anderen Strategie profitiert haben: Wiederbelebungsvorführungen.