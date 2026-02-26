Dieser Artikel wurde ursprünglich im Oktober 2021 anlässlich des 20-jährigen Jubiläums von veröffentlicht Peelings. Es wurde anlässlich der jüngsten Wiederaufnahme der Serie auf ABC und Hulu erneut veröffentlicht.

Für eine lange Zeit (manche würden sagen zu lang) Original-Neun-Staffeln-Lauf auf NBC, Peelings war wahrscheinlich die beste Sitcom im Fernsehen. Und doch vergisst man leicht, welchen Einfluss Bill Lawrences alberne, absurde und herzzerreißende Show über die Bewohner, Mitarbeiter und Patienten des Sacred Heart Hospital auf die Netzwerkkomödie hatte.

Wie Lawrences spätere Arbeit Ted Lasso, Peelings arbeitete unermüdlich daran, seine verrückten, farbenfrohen Charaktere und liebenswerten filmischen Gags mit einem wesentlichen Kern dramatischer Stimmung zu verbinden. Darauf können Sie sich verlassen Peelings In den ersten zwanzig Minuten brachte es Sie zum Lachen, aber in den letzten beiden Minuten vor dem Abspann brachte es Sie leicht zum Weinen.

Ein großer Teil des Erfolgs dieses thematischen Jonglierakts wurde durch den Soundtrack der Serie gestärkt, der sich normalerweise in einer Reihe von Montagen am Ende der Episode präsentierte, die die jeweiligen Konflikte aller unserer Charaktere auf den Punkt brachten, während im Hintergrund ein schmerzlich ernster Pop-Track lief.

Es ist eine Phrase, die mit der Zeit abgenutzt sein würde Peelings ging aus der Luft, aber niemand machte es besser als Lawrence und die Musikbetreuer der Show, die während der Laufzeit der Show drei offizielle Soundtracks veröffentlichten. (Star Zach Braff würde einige dieser Künstler und diesen musiklastigen Ansatz in seinen Indie-Liebling von 2004 integrieren Gartenstaatdas unabhängig von seinem Alter einen Grammy für seinen Soundtrack gewann und The Shins in den Köpfen und Herzen verängstigter weißer Millennials überall verankerte.)

Sicher, da war die eingängige Titelmelodie, Lazlo Banes gehauchtes „Superman“, die perfekt die unbeschwerte Laune verkörperte, mit der die Charaktere die lebensgefährlichen Risiken der Krankenhauskulisse ausgleichen würden. Aber die Lieder, die jede Episode von beendeten Peelings (und durchbrachen gelegentlich das Gefüge der Serie und brachen in die Diegese der Show ein) waren ein Who-is-Who der Indie-Pop- und Rock-Acts der 2000er Jahre, die die musikalische Bandbreite des Netzwerkfernsehens erweiterten und gleichzeitig den Musikgeschmack der Millionen Zuschauer prägten.

Nachfolgend finden Sie jede weinerliche Montage, jeden unerwarteten Ausbruch musikalischer Effekthascherei und jeden überraschenden Cameo-Auftritt, um zwanzig Lieder zu finden, die das reiche Erbe der Show feiern. Schnallen Sie sich Ihr Stethoskop an, setzen Sie sich und hören Sie zu, Neuling!