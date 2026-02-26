Mitski ist seit langem von Leistung besessen. Das mag in Bezug auf jemanden, dessen Job es ist, Musik für Menschen aufzuführen, offensichtlich klingen, aber Mitski hat ihre Alben und Live-Shows regelmäßig genutzt, um ihr eigenes Verhältnis zum Gesehenwerden zu hinterfragen. Sie nutzt ihre Kunst, um zu untersuchen – und zu verkomplizieren –, was es bedeutet, all das zu sein, was sie gleichzeitig ist: Indie-Popstar und asiatisch-amerikanische Frau, Persönlichkeit des öffentlichen Lebens und Privatperson, der designierte Kanal für die Traurigkeit und Sehnsucht eines Publikums.

An Mir wird nichts passierentreibt sie ihre Faszination für Performance weiter als je zuvor und entwirft eine fiktive Erzählung rund um einen exzentrischen Einsiedler, der selbstbeherrscht und ein wenig wild ist; Durch Mitskis Erzählung folgt das Album einer Frau, die sich von der Außenwelt in ihr ungepflegtes Haus zurückzieht, einen Ort voller Katzen, schwarzem Humor und gewählter Einsamkeit. Aber Mitski verschwindet nicht in der Figur. Sie erzählt sie mit der gleichen strahlenden Gelassenheit und meditativen Klarheit, die ihre jüngsten Arbeiten geprägt hat, und gelangt dabei zu einem Paradoxon, das ihre gesamte Karriere überschattet hat: Je ausgefeilter die Aufführung, desto unbestreitbarer wird sie zu sich selbst. Es ist ein großartiges Werk, thematisch reichhaltig und enthält einige der präzisesten und emotional niederschmetterndsten Songtexte ihrer Karriere.

Holen Sie sich hier Mitski-Tickets

Als wir sie das letzte Mal alleine gelassen haben Das Land ist unwirtlich und wir auchMitskis Sound hatte sich grundlegend von dem gefühlvollen Indie-Rock, der ihre kritische Aufmerksamkeit weckte, hin zu einem üppigen, von Folk geprägten Sound gewandelt, der von amerikanischen Mythen durchdrungen ist. Mir wird nichts passieren greift diesen Faden auf und zieht ihn enger, wobei sie den Orchesterschwung und die Americana-Erhabenheit ihres Vorgängers beibehält und gleichzeitig die gitarrengetriebene Rohheit ihres früheren Werks wieder einführt. Mehrere Songs, wie die Lead-Single „Where’s My Phone?“ und das allmächtige „That White Cat“ erinnern an die Angst im Breitbildformat Begrabe mich am Makeout Creek Und Pubertät II; Aber größtenteils ist der Ton dieses neuen Projekts von der Intimität des Orchesters geprägt, die Lieder entfalten sich langsam und weiträumig um Mitskis strahlenden, unerschütterlichen Gesang herum.

Verwandtes Video

Obwohl es sich jeglichen engen autobiografischen Bezügen verweigert, ist es leicht zu lesen Mir wird nichts passieren als Trennungsalbum. Sein Hauptcharakter hat sich nach einer Liebe, die zu Ende ging oder zu Ende geht, in die Einsamkeit zurückgezogen, und das Album zeichnet nach, was dieser Rückzug tatsächlich kostet: die Freiheit der Unsichtbarkeit gepaart mit dem Schmerz, wirklich unbekannt zu sein. Bestimmte Lieder beziehen sich ziemlich explizit auf diesen Konflikt; In „If I Leave“ betont Mitski immer wieder, dass diese Person die einzige Zeugin ihres Innenlebens ist, während die atemberaubende Ballade „I’ll Change for You“ dieses Thema weiter vorantreibt, indem sie im Austausch dafür, wieder geliebt zu werden, völlige Selbstauslöschung anbietet.

Sie bezieht sich häufig auf Katzen und verwendet sie als eine Art Abkürzung für die zentrale emotionale Spannung des Albums. In „Cats“ findet die Protagonistin Trost in ihren Haustieren, nachdem sie verlassen wurde, aber in den letzten Zeilen gibt sie zu, dass eines Tages auch diese Katzen sie verlassen werden. Es ist erst das dritte Lied auf dem Album, in dem dieser Charakter die Vergänglichkeit des Lebens und die Unvermeidlichkeit des Verlusts zu akzeptieren scheint; Als am Ende in „That White Cat“ eine weiße Nachbarskatze ihr Haus für sich beansprucht, arbeitet sie daran, ein Haus zu bezahlen, das nach der Logik der Katzen nie wirklich ihr gehörte.