Folge Jane Schoenbrun wurde für ihre außergewöhnlichen Arbeiten zur Filmemacherin des Jahres 2024 gekürt Ich sah den Fernseher leuchtenund der Teaser-Trailer zu ihrem dritten Film, Teenager-Sex und Tod im Camp Miasmamacht deutlich, dass der Regisseur noch nicht damit fertig ist, das gesamte Horrorfilm-Genre in die Luft zu sprengen. Mit Hannah Einbinder in der Hauptrolle Hacks und die ikonische Gillian Anderson von Die X-AktenDer neue Film zeigt Cronenbergsche Bilder, gepaart mit einem tiefen Bewusstsein für Horror-Tropen.

Die offizielle Beschreibung deutet nur die wilden Wendungen an, die dieser Trailer nimmt: „Nach Jahren voller Slapdash-Fortsetzungen und schwindender Fangemeinde wird das Camp-Miasma-Slasher-Franchise einem enthusiastischen jungen Regisseur zur Wiederauferstehung übergeben. Doch als sie den Star des Originalfilms besucht, eine inzwischen zurückgezogen lebende Schauspielerin, die in Geheimnisse gehüllt ist, geraten die beiden Frauen in eine blutgetränkte Welt voller Begierde, Angst und Delirium.“

Das fängt die Blutfontänen, die in einen Fleischrecorder eingelegten VHS-Kassetten und Andersons Südstaatenakzent nicht ein. Schauen Sie sich unten den ersten Teaser-Trailer an. Teenager-Sex und Tod im Camp Miasma kommt am 7. August 2026 in die Kinos. Weitere Informationen finden Sie in unserem aktuellen Interview mit Schoenbrun.

