Green Day hat den Teaser -Trailer für vorgestellt New Years Rev.ihr Comedy-Comedy-Film basierend auf ihren frühen Tagen als junge Punks. Nehmen Sie jetzt das Popcorn und den Guyliner!

New Years Rev. sieht eine junge und hungrige Punk -Band (gespielt von Mason Thames, Kylr Coffman und Ryan Foust) für Kalifornien auf die Straße, nachdem sie fälschlicherweise glauben, dass sie den Auftritt einer lebenslangen Eröffnung für das Silvester -Eva -Konzert von Green Day in Los Angeles gelandet haben. Was auf ihrem Roadtrip Out West folgt, verspricht, „luddy, schelmisch und voller Abenteuer“ zu sein, während die Nachahmungen die Vor- und Nachteile des wahren Rockstarlebens lernen.

Im 55-Sekunden-Teaser (mit dem „Feiertag“ von Green Day als Soundtrack) sehen wir, wie die Jungen ihren Plan schlüpfen, einen bösen Tow Truck-Fahrer auslaufen, ihre eigene Show anscheinend in einem Skatepark spielen und sogar den Green Day auf der Bühne fangen. Bisher ist es ein bisschen wie Fast berühmt trifft Bring ihn zum Griechischen (Ohne all diese unnötige Russell -Marke, die auftaucht) und dieser könnte eine hübsche kleine Feier des Snarks und des Green Day bis heute sein. Schauen Sie sich den Teaser unten an.

„Van Days Rule“, sagte Billie Joe Armstrong von Green Day in einer früheren Erklärung. „Sie werden die ganze Nacht mit dem Schlaf fahren und dann eine Show für 10 Kinder in einem Keller eines Freundes eines Freundes von 50 Meilen östlich von überall von Ihnen spielen, von dem Sie jemals gehört haben.

Der Film, der immer noch ohne Veröffentlichungsdatum ist, spielt auch die Hauptrolle Das BüroDie eigene Jenna Fischer und Angela Kinsey sowie Bobby Lee, Fred Armisen, Sean Gunn und Ignacio Diaz-Silverio. Fischers Ehemann Lee Kirk (Gewöhnliche Welt), sowohl als Schriftsteller als auch als Regisseur. Green Day dient auch als Executive Producers (neben den im Grunde genommen „Punk -Rock -Spirit -Tiere“).

Trotz der offen rebellischen Energie dieses Films ist erwähnenswert, dass der Film zusammen mit Live Nation produziert wurde. Der Ticket -Riese hat zuvor das Lady Gaga -Fahrzeug 2018 produziert Ein Stern wird geboren und steckt auch hinter dem bevorstehenden Laut rollenin dem Owen Wilson einen Vater spielt, der seinen 13-jährigen Sohn in das gleichnamige Musikfestival schlich.

https://www.youtube.com/watch?v=igxc84czr4a