Lady Gaga brachte ihre Show mit der Show „Mayhem Ball Tour“ 2025 MTV VMAs. Nach dem Gewinn der Künstlerin des Jahres früher am Abend wechselte Mutter Monster eine besondere Wiedergabe von „Abracadabra“ und dem Live -Debüt ihrer neuen Single „The Dead Dance“ aus dem Madison Square Garden. Sehen Sie sich die Wiederholung unten an.

Holen Sie sich Lady Gaga Tickets hier

Gaga hat zuletzt ihre „kleinen Monster“ mit „The Dead Dance“ gefreut, die vom Soundtrack zur herrlich gruseligen Netflix -Show genommen wurden. Mittwoch (Gaga -Gaststar als Charakter Rosaline Rotwood in der aktuellen zweiten Staffel der Show). Das neue Lied bringt Disco Dance -Stimmung in den dunklen Pop, der auf ihrem neuesten Album gefunden wurde, Chaos.

Der Popstar wird durch die nordamerikanische Heimstrecke von „The Mayhem Ball Tour“ mit einem Drei-Nächte-Stand in Toronto aufgeladen, bevor er mit drei Nächten in Chicago einpackt. Holen Sie sich hier Tickets.

Verwandte Video

Die Tour hat Nancy Pelosi bereits begeistert, als die Sprecherin Emerita eine San Francisco -Show anruft, die sie aus der Grube erlebt hat, „der größte Spaß, den ich seit langer Zeit hatte“.

Es war auch während einer San Francisco-Show, als Gaga die gefallene Heavy-Metal-Legende Ozzy Osbourne, die ein Ozzy-T-Shirt trug und einen seiner klassischen Tracks „Crazy Train“ am Ende des Sets trug, würdigte.

Bereits im Mai dieses Jahres schrieb die Sängerin mit ihrer Show in Copacabana Beach in Rio de Janeiro, Brasil, Geschichte. Sie zog schätzungsweise 2,5 Millionen für die kostenlose Veranstaltung und hält nun den Rekord für das höchste besuchte Konzert einer Künstlerin in der Geschichte. Die Show ging weiter, nachdem die Polizei in Brasil einen mutmaßlichen Terroristen vereitelt hatte, der plante, während des Konzerts einen Bombenangriff auszulösen. Einmal in Gewahrsam, enthüllte der mutmaßliche Bomber, dass er glaubte, Gaga sei eine „Satanistin“, und sie plante, während der Show rituell ein Kind zu töten.