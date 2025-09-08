Sabrina Carpenter hat es wieder getan. Der freche Popstar beleuchtete die 2025 MTV VMAs mit einer provokativen Aufführung von „Tränen“, die aus ihrem kürzlich veröffentlichten siebten Album, dem veröffentlichten, stammte, Der beste Freund des Menschen (die auf unseren besten Alben der Liste der August 2025 landete). Sehen Sie sich die Aufführung unten an.

Als Lied über – naja, Höhepunkt – hat Carpenter nicht überraschend den Umschlag mit ihrer Aufführung vorangetrieben. Sie kam aus einem… Mannloch und wurde im Regen nass. Und in einem der einzigen politischen Momente der Nacht wurde eine Gruppe von Drag -Darstellern begleitet, die Schilder mit Slogans wie „Puppen, Puppen, Puppen“ hielten, „Wenn Sie es hassen, werden Sie nie verlegt und„ Schutzrechte schützen “.

Holen Sie sich hier Sabrina Carpenter Tickets

Es ist das neueste in einer Reihe von Highlight -Auftritten für Carpenter in diesem Jahr, das einen überraschenden Auftritt von R & B Legends Earth, Wind & Fire während ihres Sets bei der diesjährigen Lollapalooza beinhaltet, um „Let’s Groove“ und „September“ zu spielen. Bereits im Juli begrüßte sie Mitglieder der New Wave Icons Duran Duran während einer Show im Londoner BST Hyde Park für einen Durchlauf des Klassikers „Hungry Like the Wolf“ dieser Band aus dem Jahr 1982.

Verwandte Video

Während sie die Veröffentlichung von feiert Der beste Freund des Menschen (Das mit einem umstrittenen Album-Cover, das von Soft-Rock-Legende, Carly Simon, verteidigt wurde), ist Carpenter nicht ganz mit ihrem Breakout 2024 in voller Länge fertig. Kurzes n ’süß. Der Popstar hat eine Victory-Lap-Tour für dieses Album mit einer Reihe von uns geplant, die Ende Oktober mit einem Zwei-Nächte-Stand in Pittsburgh, Pennsylvania, beginnen, bevor er durch New York City, Nashville, Toronto und Los Angeles für mehrfache Runs (Get Tickets hier) fährt.

Die 2026 -Tanzkarte der Sängerin füllt sich bereits, da sie sich mit Chappell Roan, Lorde und Deftones für Lollapaloozas südamerikanische Festivals in Chile, Argentinien und Brasilien anschließen wird.

https://www.youtube.com/watch?v=tfnhkb_qodc