Es gibt immer eine Menge Rätsel um die Geheimnisse, die vom Schriftsteller/Regisseur Rian Johnson für seinen charakteristischen privaten Detektiv gefertigt wurden. Doch während der neue Teaser -Trailer für Wach der tote Mann auf: ein Messer aus dem Geheimnis Es enthüllt whodunnit nicht, es zeigt, wer durchgeführt wurde, und eine Untersuchung eingerichtet, die eine Herausforderung für Benoit Blanc (Daniel Craig) sein sollte.

Der neue Film vereint eine weitere vielseitige Besetzung von All-Stars, mit Josh O’Connor, Glenn Close, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack und Thomas Haden Church unter den Verdächtigen. Nicht unter den Verdächtigen – vermutlich -Ist Josh Brolins Monsignore Jefferson Wicks, wie er der Titelgänger ist, mit den Umständen seines Todes, der den klassischen Mord-Mysterstrom „Sperzierter Raum“ anruft.

Wach der tote Mann auf Premiere am 6. September beim Toronto International Film Festival und erhält am 26. November eine begrenzte Veröffentlichung von Theater, bevor er am 12. Dezember auf Netflix debütierte. Wir müssen bis dahin warten, um den vollen Umfang von Johnsons Vision herauszufinden, aber den zweiten Benoit Blanc -Film, Glas ZwiebelWar Folge‚S Top -Film von 2022 und wie Tim Blake Nelson uns während eines Gesprächs über erzählte Pokergesicht Staffel 1, er ist ein Regisseur, der immer versucht, sich selbst zu übertreffen. Schauen Sie sich den neuen Trailer unten an.

https://www.youtube.com/watch?v=EHM1K1JBYBI