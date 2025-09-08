2025 ist ein Jahr, in dem Tim Robinson neue Dinge ausprobiert hat: Zuerst spielte er in seiner eigenen A24 -Komödie mit FreundschaftJetzt streamen Sie auf Max, und jetzt hat er im Oktober eine HBO -Comedy -Serie. Die Vorsitzende Firmaerstellt von Robinson und langjähriger Mitarbeiterin Zach Kanin, wird Robinson als Mann „eine weitreichende Verschwörung untersuchen… nach einem peinlichen Vorfall bei der Arbeit“.

Die Besetzung umfasst auch Lake Bell, Sophia Lillis, Will Price und Joseph Tudisco, wobei Lou Diamond Phillips eine wiederkehrende Rolle spielt. Bell, Lillis und Price scheinen die Familie von Robinsons Charakter zu spielen, wie das von HBO veröffentlichte erste Foto-Foto zeigt. Die anderen Fotos zeigen, dass Robinson wahrscheinlich einen Weg finden wird, es seltsam zu machen. (Auch für diejenigen, die gesehen haben FreundschaftSandwiches scheinen ein wiederkehrendes Thema in Robinsons Arbeit zu bleiben.)

Siehe die ersten Look-Fotos von Die Vorsitzende Firma Oben und unten. Die Show Premiere auf HBO und HBO Max am 12. Oktober, also können Sie bis dahin unsere vollständige Liste von jedem überdenken Ich denke, Sie sollten mit Tim Robinson gehen Skizze, Rang.

