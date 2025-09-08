Während der Vorschau der neuen digital genehmigten Präsentation von Der Zauberer von Oz In der Sphere in Las Vegas sagte James Dolan, CEO von Sphere Entertainment Co., gegenüber Press, dass das Projekt über sein ursprüngliches Budget gegangen sei. „Wir gingen weit über das Budget. Was wir ursprünglich gedacht haben, haben wir fast zweimal das, was wir ursprünglich gedacht haben“, sagte Dolan. „Wir stehen dieser 100 -Millionen -Dollar -Marke ziemlich nahe – es hat sich gelohnt.“ Und er hat vielleicht Recht gehabt, da sich herausstellt, dass es sich um einen Milliarden-Dollar-Umsatzgenerator für die Sphäre handelt.

Lucas Shaw an Bloomberg berichtet, dass Fans ungefähr 200 US -Dollar pro Ticket zahlen, Der Zauberer von Oz Generiert derzeit einen Umsatz von ca. 2 Millionen US -Dollar pro Tag, was bedeutet, dass es während seines Laufs mehr als 1 Milliarde US -Dollar verdienen könnte – was sich auf unbestimmte Zeit erstrecken könnte und gleichzeitig an zusätzlichen Sphäre -Standorten gezeigt wird.

Holen Sie sich hier Zauberer von Oz bei Sphere Tickets

Dolan sagte den Analysten: „Letztendlich werden wir laufen Der Zauberer von Oz Für immer … fällt es mir schwer, mir ein besseres Produkt vorzustellen. “ Trotzdem hat sich Dolan auch Warner Bros. und Disney angesprochen, um potenziell zu geben Harry Potter Und Star Wars Die Kugelbehandlung.

Verwandte Video

Dieses Interesse an der Erweiterung des Sphere -Filmkatalogs macht Sinn, während Sphere schnell zu einem erstklassigen Ort für Konzerte geworden ist, stellt Shaw fest, dass das Unternehmen tatsächlich mehr Geld damit verdient, Filme zu zeigen als aus Live -Auftritten, da die Bands fast das gesamte Geld vom Ticketverkauf halten. Während die Sphere im Jahr 2025 etwa 200 Millionen US Der Zauberer von Oz sowie Darren Aronofsky’s langlebig Postkarte von der Erde ist näher an 400 Millionen US -Dollar.

Die Sphere wird jedoch weiterhin Konzerte veranstalten-während Taylor Swift ab Dezember 2025 ihre Residenz am globalen Veranstaltungsort wieder aufnehmen wird. So erhalten Sie Tickets.