Mehr als 1.900 Schauspieler, Regisseure und andere Arbeiter der Film- und Fernsehindustrie haben einen offenen Brief unterzeichnet, in dem sich nicht mit israelischen Filminstitutionen zusammenarbeiten, die als „mit dem Gazastreifen“ eingestuft werden, „Völkermord und Apartheid gegen das palästinensische Volk“.

Die Schauspieler Ayo Edebiri, Mark Ruffalo, Olivia Colman, Tilda Swinton und Javier Bardem gehören zu den ersten 1.2000 Unterzeichnern, zusammen mit Filmemachern wie Yorgos Lanthimos, Ava DuVernay, Adam McKay, Joshua Oppenheimer und Boots Riley. Das Versprechen, das am Montag von den Organisation Film Workers for Palestine am Montag veröffentlicht wurde, umfasst Filmvorführungen, Festivals, Kinos, Sender und Produktionsfirmen.

„In diesem dringenden Moment der Krise, in dem viele unserer Regierungen das Gemetzel im Gazastreifen ermöglichen, müssen wir alles tun, um Komplizenschaft in diesem unerbittlichen Horror anzugehen“, heißt es in dem Brief. „Der höchste Gericht der Welt, der internationale Gerichtshof, hat entschieden, dass es ein plausibles Risiko eines Völkermords in Gaza gibt, und dass Israels Besatzung und Apartheid gegen Palästinenser rechtswidrig sind. Wenn Sie für Gleichheit stehen, müssen wir für alle Menschen, die sich für die Freiheit für alle Menschen befassen, eine tiefgreifende moralische Pflicht, die keine von uns ignorieren kann.

Es definiert „Komplizenschaft“ als „Wäschen oder Rechtfertigung von Völkermord und Apartheid und/oder Partnerschaft mit der Regierung, die sie begeht“. Laut den FAQ umfassen dies große Filmfestivals wie Jerusalem Film Festival, Haifa International Film Festival, Docaviv und TLVFest.

„Trotz des operierenden Israels System der Apartheid und deshalb davon profitierte die überwiegende Mehrheit der israelischen Filmproduktions- und Vertriebsunternehmen, Vertriebsmitarbeiter, Kinos und andere Filminstitutionen nie die vollständigen, international anerkannten Rechte der palästinensischen Volk“, fügte die Filmarbeiter für Palästina hinzu.

Diese Massenerklärung wurde von Filmemachern United gegen Apartheid inspiriert, einer Organisation, die 1987 von Jonathan Demme, Martin Scorsese und 100 weitere prominente Filmemacher gegründet wurde, um zu fordern, dass die US -Filmindustrie sich weigern, Filme in Apartheid in Südafrika zu verteilen.