Donald Trump, der fünf medizinische Aufstände für Knochensporen erhielt und ihn aus dem Vietnamkrieg fernhielt, feiert die Entscheidung der West Point Association of Graduates, eine Zeremonie zum Ehren von Tom Hanks abzusagen.

Der Schauspieler sollte den Sylvanus Thayer Award erhalten, der einen „herausragenden Bürger“ anerkennt, dessen Karriere die Ideale der US -Militärakademie für „Pflicht, Ehre, Land“ veranschaulicht. Als der Verein im Juni anfänglich Hanks anfing, hob der Verband die zahlreichen Darstellungen von Militärfiguren in Filmen wie hervorragend hervor, z. B. Private Ryan rettenAnwesend Forrest GumpUnd Windhund; Seine Arbeit als Produzent auf anerkannten Serien wie Gruppe von Brüdern Und Der Pazifik; und seine langjährige Interessenvertretung für Veteranen, einschließlich der Leitung einer Spendenaktion für das National WWII Museum in New Orleans und dem Diener eines Vorsitzenden der Hidden Heroes-Kampagne. Er ist außerdem Gründer von Hanx für die Truppen, einer Kaffeefirma, die 100% des Nettogewinns an Veteranen und ihre Familien spendet.

„Tom Hanks hat mehr für die positive Darstellung des amerikanischen Dienstes, mehr für die Betreuung des amerikanischen Veteranen, ihrer Betreuer und ihrer Familien und mehr für das amerikanische Weltraumprogramm und alle Regierungszweige getan als viele andere Amerikaner“, sagte Robert McDonald, ehemaliger Sekretär der Veteranen -Angelegenheiten und Vorsitzender des Vereins, als Hanks erstmals als Ehrern angekündigt wurde.

Verwandte Video

Ende letzter Woche hat die West Point Association of Graduates die Zeremonie abgesagt. In einer E -Mail an die Fakultät erklärte der pensionierte Col. Oberst Mark Bieger, Präsident und Chief Executive Officer des Vereins, die Entscheidung als Wunsch, „auf die (Akademie) Kernmission zu konzentrieren, Kadetten vorzubereiten, um als Offiziere in der tödlichsten Kraft der Welt zu führen, zu kämpfen und zu gewinnen.“

„Unser großer Westpunkt (der die ganze Zeit am größten wird!) Hat die Preisverleihung für den Schauspieler Tom Hanks intelligent abgesagt“, schrieb Trump am Montag in einem sozialen Beitrag der Wahrheit. „Wichtiger Schritt!“ Wir brauchen keine zerstörerischen, erweckten Empfänger, die unsere geschätzten amerikanischen Preise erhalten !!! Hoffentlich überprüfen die Oscar -Verleihungen und andere gefälschte Auszeichnungen ihre Standards und Praktiken im Namen von Fairness und Gerechtigkeit. Beobachten Sie, wie sich ihre toten Bewertungen steigen. “